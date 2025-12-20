Guaymallén avanza en la transformación del ex basural de Puente de Hierro en un parque solar

basural- Puente de Hierro.jpg Postales del ex basural de Puente de Hierro en Guaymallén. La Municipalidad lo convertirá en un parque de energía solar.

Cierre definitivo del basural de Puente de Hierro

El 15 de octubre pasado, Calvente, y el gerente general de Emesa, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la Municipalidad de Guaymallén encarga a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida, “con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de energía eléctrica de fuentes renovables, su difusión y concientización en la comunidad”.

El proyecto del parque solar fue anunciado oficialmente el 30 de septiembre pasado durante la presentación del Plan Bienal de Obra Pública de Guaymallén en el Hotel Hilton.

La potencia del Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida será de aproximadamente 5,4 MW. Con esa generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales.

parque solar el quemado2 El Parque Solar El Quemado es uno de los proyectos de Emesa, que ejecuta YPF. Uno de similares características se construirá en Guaymallén. Foto: prensa de Gobierno

“Es un parque solar para el autoconsumo, que va a generar la energía eléctrica que consume el municipio para funcionar y para la prestación de todos los servicios municipales, incluyendo la energía que consumimos para prestar el servicio del alumbrado público. Con esta iniciativa, Guaymallén será el primer y único municipio de la Argentina en contar con un parque solar de estas características, el más grande del país bajo el esquema de generación distribuida”, destacó Calvente.

Guaymallén con generación eléctrica propia

Mauricio Pinti destacó “el trabajo articulado que estamos haciendo con el municipio para desarrollar un parque solar propio, el más grande del país, que va a autoabastecer con energía limpia el consumo que genera y de esa manera directamente bajar su huella de carbono”.

Por este convenio, Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción “llave en mano”, que una vez finalizada la obra será entregada a la Municipalidad de Guaymallén.

Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz; el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.

La Municipalidad de Guaymallén ya realizó los estudios de suelo para evaluar si el terreno podrá soportar la estructura que sostendrá los futuros paneles solares y resistir vientos y lluvias. Los estudios, conocidos como “Pull Out Test”, dieron resultados alentadores, ya que los perfiles metálicos hincados en el terreno a 2,20 metros de profundidad resistieron adecuadamente las tensiones a las que fueron sometidos.