Eran trabajadores del basural Puente de Hierro y ahora integran cooperativas de recicladores urbanos

Más de la mitad de las personas que se capacitan para hacer reciclaje urbano son mujeres que mantienen a sus familias.

Del basural a la planta de reciclaje

El programa apunta a aprovechar la experiencia previa de quienes trabajaban en Puente de Hierro, pero incorporándolos a un sistema formal. Allí, la separación y tratamiento de los materiales reciclables se realiza bajo normas de seguridad, con infraestructura adecuada y sin riesgos para la salud.

La incorporación se realiza en dos etapas: un primer grupo comenzó a trabajar y hacer prácticas en el Centro Verde de Guaymallén apenas se cerró el basural, mientras que un segundo grupo fue contactado casa por casa en los barrios cercanos para sumarse.

Cooperativas para un trabajo digno y sustentable

La capacitación consiste en el trabajo en la planta de reciclaje, pero también en algunos tips comunicacionales para conversar con los vecinos acerca de la importancia de separar los residuos

La meta es que estas personas no sean empleados municipales, sino que se organicen en cooperativas como Grilli y Aguaribay, que ya operan en la zona. De esta manera, podrán comercializar directamente el material producto del reciclaje, obtener mejores precios y decidir en asamblea cómo distribuir las ganancias.

Trabajar de manera colectiva también les permitirá acceder a seguros, mutuales y otros beneficios. “En conjunto tienen mucha más fuerza y mejores condiciones que si los trabajadores lo hicieran en forma individual”, destacó Rumbo.

Más allá del reciclaje, una transformación de vida

Más de la mitad de las personas que se suman son mujeres, y muchas provienen de familias que llevan generaciones trabajando en algún basural, de donde obtienen su sustento y el de sus hijos. El programa incluye apoyo para que terminen la escuela, accedan a atención médica y, en el caso de los adultos mayores o personas con discapacidad, gestionen pensiones.

Para Rumbo, el cambio para estos trabajadores no es solo laboral: “Estamos consiguiendo que les cambie la realidad a personas que nunca tuvieron atención de las instituciones”. La iniciativa también busca sensibilizar a la comunidad: cada vecino que separa residuos en su casa no solo contribuye al cuidado ambiental, sino que ayuda a consolidar empleos dignos para quienes antes trabajaban entre la basura.