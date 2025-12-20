El Predio de la Virgen fue escenario de otra edición de Guaymallén de mis Amores, la fiesta con la que se rindió homenaje a sus artistas, a los trabajadores de la tierra y a aquellos que forjaron la identidad de este territorio marcado por las tradiciones. Allí se coronó a Victoria, la candidata de Dorrego, como la reina de la Vendimia.
Guaymallén coronó a Victoria como la nueva reina de la Vendimia en una elección emocionante
Cuando se presentaba a las candidatas, se debió suspender el acto por la lluvia y luego se retomó el desarrollo de la fiesta de la Vendimia con el voto a voto
Uno de los momentos más esperados de la noche del viernes llegó con la proclamación de la nueva reina, a partir de un sistema de votación online y el canto de las adhesiones obtenidas por cada candidata que mantuvo el suspenso hasta el final, tal como lo reclamaban los vecinos. Incluso por algunos minutos se debió suspender la presentación de las soberanas por una intensa lluvia que no logró aplacar la fiesta.
Los votos, emitidos previamente por la comunidad y la comisión organizadora, se conocieron recién durante el acto central.
Así, fue coronada Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, quien obtuvo el 19,4% de los votos. En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, del distrito Jesús Nazareno, con el 15,3%, mientras que el tercer puesto correspondió a Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4%, quien además fue elegida como Reina de la Capital del Espumante.
Las palabras de la flamante reina y virreina de Guaymallén
La flamante reina, María Victoria Segura Walrond, es técnica química y estudiante de Bioquímica. Representante del distrito Dorrego, destacó a Guaymallén como una tierra fértil, productora de hortalizas y Capital del Vino Espumante.
En su mensaje, expresó su compromiso de representar a los trabajadores, emprendedores y productores que impulsan el crecimiento del departamento, y subrayó que la Vendimia es mucho más que una celebración: es identidad, cultura y tradición.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad e invitó a los vecinos a seguir celebrando juntos, honrando el esfuerzo de los viticultores y la historia viva de Guaymallén, en un año especial que marca los 90 años de la Vendimia departamental.
Además de la flamante soberana, las otras representantes electas compartieron mensajes cargados de compromiso, identidad y proyección a futuro.
Natalia Sánchez, representante del distrito Jesús Nazareno, es desarrolladora de software y estudiante de informática. Con orgullo por su comunidad, expresó su deseo de aportar compromiso, dedicación e innovación para acompañar el crecimiento del departamento.
“Quiero representar a Jesús Nazareno y a Guaymallén con responsabilidad y mirada hacia el futuro, siendo parte activa del desarrollo de nuestra comunidad”, señaló, y cerró su mensaje deseando una feliz Vendimia a todos los vecinos.
Camila Botacaulli, representante del distrito San Francisco del Monte y nueva Reina de la Capital del Espumante, es estudiante del profesorado de Educación Primaria en la Universidad Nacional de Cuyo. En sus palabras, destacó la Vendimia como una oportunidad para escuchar, acompañar y construir puentes entre el presente y el futuro del departamento.
“Quiero visibilizar el trabajo de los viñateros y honrar nuestras raíces y culturas, que son la base de la identidad de San Francisco del Monte”, expresó, invitando a la comunidad a seguir creciendo unida en el cuidado de las tradiciones.
La celebración comenzó con la tradicional bendición de los frutos y continuó con la presentación de las nuevas representantes que suceden a Donatella Borrini y Merlina Arreghini, primera y segunda Representante 2025, respectivamente, además de la nueva soberana de la Capital del Espumante, quien reemplaza a Constanza Camallo. Las soberanas salientes entregaron los atributos a la nueva reina y virreina de Guaymallén, así como a la representante de la Capital del Espumante.
El cierre musical estuvo a cargo de dos destacadas bandas del folclore local: La Doble Folklore y La Trova Menduka, que acompañaron una noche colmada de emoción y sentido de pertenencia.
Fuente: prensa de la Comuna de Guaymallén