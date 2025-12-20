Guaymallén coronó a Victoria como la nueva reina de la Vendimia en una elección emocionante

reina de guaymallen 2026 Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, se quedó con el 19,4% de los votos. Foto: prensa de Guaymallén

Así, fue coronada Victoria Segura Walrond, representante del distrito Dorrego, quien obtuvo el 19,4% de los votos. En segundo lugar se ubicó Natalia Sánchez, del distrito Jesús Nazareno, con el 15,3%, mientras que el tercer puesto correspondió a Camila Botacaulli, de San Francisco del Monte, con el 12,4%, quien además fue elegida como Reina de la Capital del Espumante.

Las palabras de la flamante reina y virreina de Guaymallén

La flamante reina, María Victoria Segura Walrond, es técnica química y estudiante de Bioquímica. Representante del distrito Dorrego, destacó a Guaymallén como una tierra fértil, productora de hortalizas y Capital del Vino Espumante.

En su mensaje, expresó su compromiso de representar a los trabajadores, emprendedores y productores que impulsan el crecimiento del departamento, y subrayó que la Vendimia es mucho más que una celebración: es identidad, cultura y tradición.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la comunidad e invitó a los vecinos a seguir celebrando juntos, honrando el esfuerzo de los viticultores y la historia viva de Guaymallén, en un año especial que marca los 90 años de la Vendimia departamental.

Además de la flamante soberana, las otras representantes electas compartieron mensajes cargados de compromiso, identidad y proyección a futuro.

virreina guaymallen Natalia Sánchez, representante del distrito Jesús Nazareno, fue electa virreina de Guaymallén. Foto: prensa de Guaymallén

Natalia Sánchez, representante del distrito Jesús Nazareno, es desarrolladora de software y estudiante de informática. Con orgullo por su comunidad, expresó su deseo de aportar compromiso, dedicación e innovación para acompañar el crecimiento del departamento.

“Quiero representar a Jesús Nazareno y a Guaymallén con responsabilidad y mirada hacia el futuro, siendo parte activa del desarrollo de nuestra comunidad”, señaló, y cerró su mensaje deseando una feliz Vendimia a todos los vecinos.

Camila Botacaulli, representante del distrito San Francisco del Monte y nueva Reina de la Capital del Espumante, es estudiante del profesorado de Educación Primaria en la Universidad Nacional de Cuyo. En sus palabras, destacó la Vendimia como una oportunidad para escuchar, acompañar y construir puentes entre el presente y el futuro del departamento.

fiesta vendimia guaymallen Uno de los cuadros de la Fiesta de la Vendimia de Guaymallén que se realizó en el Predio de la Virgen. Foto: prensa de Guaymallén

“Quiero visibilizar el trabajo de los viñateros y honrar nuestras raíces y culturas, que son la base de la identidad de San Francisco del Monte”, expresó, invitando a la comunidad a seguir creciendo unida en el cuidado de las tradiciones.

La celebración comenzó con la tradicional bendición de los frutos y continuó con la presentación de las nuevas representantes que suceden a Donatella Borrini y Merlina Arreghini, primera y segunda Representante 2025, respectivamente, además de la nueva soberana de la Capital del Espumante, quien reemplaza a Constanza Camallo. Las soberanas salientes entregaron los atributos a la nueva reina y virreina de Guaymallén, así como a la representante de la Capital del Espumante.

El cierre musical estuvo a cargo de dos destacadas bandas del folclore local: La Doble Folklore y La Trova Menduka, que acompañaron una noche colmada de emoción y sentido de pertenencia.

Fuente: prensa de la Comuna de Guaymallén