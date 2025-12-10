Guaymallén restituyó la figura de la Reina de la Vendimia y volverán a cantar los votos

reina guaymallén 3 Guymallén volverá a tener "Reina" y cantarán los votos. Prensa Guaymallén

El intendente Marcos Calvente afirmó que la restitución era obligatoria tras la resolución de la Corte. “El espíritu de la Vendimia nace de la tierra, del trabajo de nuestra gente y de una tradición que forma parte de la identidad colectiva de la provincia”, expresó. Y añadió que respetar esa trayectoria implica “revalorizar su patrimonio cultural y fortalecer su vínculo con las comunidades”.

El jefe comunal sostuvo además que las medidas anunciadas “se enmarcan en lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que declaró la inconstitucionalidad de la normativa que había modificado elementos esenciales de nuestra fiesta departamental”. Subrayó que los municipios no pueden alterar la esencia de una celebración reconocida como patrimonio cultural intangible. “Decidimos restablecer la denominación tradicional de Reina de la Vendimia y volver al voto cantado, porque ambos forman parte del sistema histórico que sostiene la coherencia de la fiesta a nivel provincial”, señaló.

Voto electrónico y anuncio tradicional en la Vendimia de Guaymallén

El sistema de votación seguirá siendo electrónico a través del sitio oficial. La novedad reside en el modo de proclamación, que volverá al histórico voto cantado. La directora de Cultura y Turismo, Carolina Vico, explicó que “el voto electrónico continuará vigente, como en los últimos años. Cada representante recibirá un puntaje base y, a partir del porcentaje obtenido por votación web, se sumarán los puntos correspondientes. Ese mecanismo convivirá con el retorno del voto cantado, que recupera la emoción y la tradición de nuestras vendimias”.

La votación permanecerá habilitada del 15 al 18 de diciembre a las 23.59, y el anuncio final se realizará durante el acto oficial. El procedimiento, según informaron, busca transparencia y agilidad: los votos impresos estarán certificados para asegurar su validez y trazabilidad, mientras que la plataforma electrónica conservará los controles auditados por escribanos públicos.

Vico confirmó que la fiesta departamental “Guaymallén de mis amores” tendrá lugar el 19 de diciembre en el Predio de la Virgen, desde las 20.30, con bendición de los frutos y acto central. El guion cuenta con la dirección de Virginia Páez y Héctor Gomina, y con texto de Alicia Casares.

La funcionaria adelantó también que avanza la organización del Festival del Camote, previsto para el 7 y 8 de febrero. “Seguimos poniendo en valor nuestras expresiones culturales y reforzando el vínculo con la comunidad”, agregó.