Naufragio en el Paraná dejó tres mujeres muertas y un hombre desaparecido

tragedia-rio-parana-paraguay-rio-parana2 El paisaje en el que se realiza la búsqueda en Paraguay.

Según los primeros informes oficiales, el naufragio se produjo alrededor de la medianoche, en un tramo del río afectado por fuertes lluvias y ráfagas de viento, condiciones que habrían complicado seriamente la navegación.

Las pericias preliminares indican que la embarcación no estaba preparada para enfrentar corrientes intensas ni un clima adverso, un factor que habría resultado determinante en el desenlace.

Dos niños rescatados

Las víctimas fatales fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga y Luz Rocío Maidana Careaga, ambas mayores de edad, y Nahiara Ailín Maidana Alfaro, una menor de 18 años. Todas eran de nacionalidad argentina y formaban parte del grupo que regresaba de una jornada recreativa en las islas del Paraná.

La confirmación de las identidades fue realizada por fuentes policiales y judiciales citadas por medios locales paraguayos.

tragedia-rio-parana-paraguay Las víctimas fueron identificadas por autoridades policiales y judiciales.

El jefe de la comisaría 16ª de la localidad de Cerrito, Damiano Cano, señaló que el factor climático habría sido clave en la tragedia. “Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en el horario aproximado del naufragio había una fuerte lluvia con ráfagas de viento”, explicó.

Las primeras pericias sostienen que la lancha perdió estabilidad en medio del temporal, lo que provocó su vuelco y arrojó a todos los ocupantes al agua. En ese sector, el río Paraná presenta corrientes cambiantes y escasa visibilidad nocturna, un escenario que se vuelve particularmente riesgoso bajo condiciones climáticas adversas.

Fuente: A24.com.