Lourdes Priscila Arroyo se coronó reina de la Vendimia 2026 de Malargüe

Virreina Rosario Cabello y reina Lourdes Priscila Arroyo de la Vendimia 2026 de Malargüe Malargüe coronó a Rosario Cabello como virreina y a Lourdes Arroyo como reina de la Vendimia 2026. Foto: Gentileza Municipalidad de Malargüe

Con el acompañamiento masivo del público y el uso del voto electrónico, Malargüe definió a la joven que representará al departamento en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, proyectando su identidad al escenario mayor de la provincia y en el año del 90° aniversario de la fiesta máxima de Mendoza.

En ese clima festivo y participativo, con la gastronomía dominada por los chivos y la música folclórica en vivo, la elección de la reina de la Vendimia fue definida a través del voto electrónico.

Cómo fue la elección de la reina de la Vendimia malargüina

El momento más esperado llegó con la elección de la Reina y Virreina Departamental de la Vendimia 2026 de Malargüe, realizada mediante voto electrónico, con la participación de 236 votantes del público general. La definición fue recibida con una ovación popular tanto por las familias vecinas como por los turistas.

Cuatro fueron las candidatas al cetro departamental. Resultó electa Lourdes Priscila Arroyo, representante del distrito La Escondida, quien obtuvo 110 votos. Su virreina es Rosario Cabello, de Río Grande, quien obtuvo 82 votos.

La coronación estuvo cargada de simbolismo y emoción, y contó con la despedida de la reina saliente, Catalina Di Marco, y su virreina, Guadalupe Vázquez, quienes entregaron los atributos conmovidas y recibieron el reconocimiento de su pueblo.

Bendicion de los Frutos y Vendimia de Malargüe 2026 con Celso Jaque El intendente Celso Jaque encabezó el acto vendimial y la Bendición de los Frutos que se dieron en el marco de la Fiesta del Chivo en Malargüe. Foto: Gentileza Municipalidad de Malargüe

Lourdes tiene 20 años y cursa cuarto año del profesorado en Educación Física. Llevará sus atributos reales al teatro griego Frank Romero Day con la misión de ganar la quinta corona nacional de la Vendimia para su departamento.

La reina de Malargüe es la quinta elegida en el calendario de las vendimias departamentales 2026. Virginia Gómez representará a San Carlos en la fiesta nacional, Guaymallén tiene a Victoria Segura Walrond como su esperanza, Luján de Cuyo coronó a Javiera Bravo y San Martín a Lucía Valentina Rosalez. La próxima fiesta y elección de reina será la de Junín el sábado 17.

Una vendimia que honró raíces e identidad

La Vendimia 2026 de Malargüe se desarrolló como acto central de la noche del Chivo, con una puesta en escena que rindió homenaje a la fiesta y a la identidad cultural del departamento. La narrativa exploró el amor, la tradición y las huellas que definen al pueblo malargüino.

La temática “Raíces de Vendimia, Huellas Malargüinas” puso en valor la conexión profunda con la tierra y el vínculo entre generaciones, mostrando cómo la tradición se transmite de padres a hijos y construye una identidad común que distingue a Malargüe dentro de Mendoza.

A través de la danza, la música y una potente narrativa visual, el espectáculo evocó historias de lucha, superación y pertenencia, destacando cómo las diferencias y distancias iniciales se transforman con el tiempo en riqueza cultural.

Fiesta departamental de la Vendimia de Malargüe 2026 La fiesta departamental de la Vendimia 2026 de Malargüe se destacó por sus cuadros de danzas folclóricas. Foto: Gentileza Municipalidad de Malargüe

El intendente de Malargüe, Celso Jaque, estuvo acompañado por su equipo de gabinete, junto a la presidenta del Emetur (Ente Mendoza Turismo) Gabriela Testa y el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu, entre otras autoridades provinciales y reinas de la Vendimia.

En este marco vendimial y en la apertura de la 39° edición de la Fiesta Nacional del Chivo se desarrolló también la Bendición de los Frutos, encabezada por pastores y curas de Malargüe, reafirmando la fe y el agradecimiento por el trabajo de la tierra y las cosechas.

Una puesta artística de alcance nacional

La Vendimia de Malargüe contó con la dirección general de Coty Ostrowsky. La transmisión en vivo por la TV Pública permitió que la fiesta llegara a hogares de todo el país.

Durante la noche se presentaron Armonía del Valle y Nuevo Encuentro, que con su folclore tradicional hicieron bailar al público y encendieron el clima festivo del predio.

Tras la elección de la reina de la Vendimia, el escenario vibró con la energía de DJ Grosso y la presentación de El Charro Malargüino, artista local que aportó color y sentimiento con su propuesta de mariachi. Así daría inicio la Fiesta Nacional del Chivo.

Fiesta Nacional del Chivo y Vendimia de Malargüe 2026 con Los Trovadores de Cuyo Unas 20.000 personas asistieron a la Vendimia departamental que se dio en el marco de la Fiesta Nacional del Chivo en Malargüe. Entre otros actuaron Los Trovadores de Cuyo. Foto: Gentileza Municipalidad de Malargüe

Luego fue el turno de Los Trovadores de Cuyo, el conjunto folclórico más antiguo y emblemático de la región, que ofreció un repertorio renovado sin perder su esencia, logrando que el público cantara y bailara al ritmo de los clásicos cuyanos.

La grilla continuó con la presentación de Maggie Cullen, quien aportó sensibilidad y fuerza femenina, y el cierre estuvo a cargo de Juan Sepúlveda, coronando una noche cargada de emoción y pertenencia.

La Fiesta Nacional del Chivo continúa hasta el domingo

El predio del Parque Raíces Malargüinas ofreció además stands gastronómicos, foodtrucks, juegos infantiles y microemprendimientos, junto a la participación del vecino país de Chile que sumó su cultura y gastronomía típica.

La Fiesta Nacional del Chivo continuará desarrollándose hasta el domingo en el predio Parque Raíces Malargüinas, con una amplia grilla artística y propuestas para toda la familia, invitando a mendocinos y turistas a seguir siendo parte de la fiesta más importante del sur mendocino que está camino a cumplir sus 40 años de historia.