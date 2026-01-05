Fiesta Nacional del Chivo 2026 en Malargüe: fechas, grilla, entradas y Expo Caprina y Ovina

Detalles de valores y modalidades:

Entrada general: $15.000 por persona (para los días 8, 9 y 10 de enero ).

$15.000 por persona (para los días ). Abono por las tres noches: $30.000 (válido hasta el 5 de enero).

$30.000 (válido hasta el 5 de enero). Descuento del 50% para jubilados.

Acceso gratuito para menores de 12 años y personas con CUD.

Se aceptan pagos con QR, tarjetas de débito/crédito y opciones con cuotas.

Puntos de venta

Además de la boletería digital y la Oficina de Rentas, se habilitaron puntos de venta barriales (SUM) en distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso a los vecinos.

Grilla artística y programación

La grilla del festival fue confirmada por la organización, con una propuesta diversa que combina artistas locales, regionales, nacionales e internacionales, espectáculos tradicionales, danza y canto popular.

La programación se extenderá durante las cinco jornadas y cada día ofrecerá experiencias distintas, con música e identidad cultural que invita tanto a malargüinos como a turistas a disfrutar la fiesta completa o elegir su noche favorita.

Foto Afiche de la Fiesta Nacional del Chivo 2026 que se realizará en Malargüe.

(Los detalles pormenorizados por día serán publicados por la organización y suelen incluir desde la apertura oficial con el acto vendimial hasta espectáculos folclóricos y cierres musicales con propuestas festivaleras).

Expo Caprina y Ovina 2026

Como parte del desarrollo del evento, se realizará la Expo Caprina y Ovina 2026 entre el jueves 8 y sábado 10 de enero, un espacio dedicado a los productores, técnicos y público general interesadas en la actividad ganadera.

La exposición incluirá:

Recepción de animales.

Juras de ovinos y caprinos .

. Charlas técnicas , como producción de leche de cabra y derivados.

, como producción de leche de cabra y derivados. Participación de jurados internacionales, con representantes de México y Perú.

Este segmento refuerza el carácter productivo de la fiesta, vinculando la celebración cultural con el fortalecimiento de la actividad rural regional.

Vendimia de Malargüe y apertura de la fiesta

La tradicional Vendimia Departamental de Malargüe 2026, bajo el lema “Raíces de Vendimia, huellas malargüinas”, se incorpora al inicio de la Fiesta del Chivo como acto de apertura, destacando el legado cultural, la identidad local y la historia comunitaria.

Este espectáculo, que incluye danza, música y representación visual de los valores de Malargüe, también fue presentado como homenaje a la tradición y al amor por la tierra que une a generaciones.

Proyección internacional

En diciembre de 2025, autoridades y prestadores turísticos llevaron la Fiesta Nacional del Chivo 2026 a Chile, presentándola en distintas localidades como Talca, Romeral y Curicó, con el objetivo de fortalecer la integración turística binacional y posicionar al evento más allá de las fronteras.

La iniciativa incluyó la promoción de tradiciones, gastronomía regional y la apertura del Paso Internacional Planchón-Vergara como vía estratégica para potenciar el intercambio cultural y comercial.

Trabajo conjunto

La organización de la fiesta se ha abordado entre la Municipalidad de Malargüe y la Cámara de Comercio de Malargüe.

Esto ha involucrado al sector privado en una fuerte campaña de inversión para promocionar el Destino Malargüe 2026, visibilizando la amplia oferta turística y cultural del departamento y demostrando que el trabajo en conjunto es muy beneficioso para todos.

En síntesis

La Fiesta Nacional del Chivo 2026 vuelve a convertirse en un punto de encuentro cultural, turístico y productivo para Malargüe y la provincia de Mendoza, con una oferta completa de espectáculos, tradiciones, identidad regional y actividades vinculadas con sector ganadero; todo ello con el chivo como símbolo central y un protagonismo cultural que trasciende fronteras.