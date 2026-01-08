Bandera de Jujuy: la historia y el significado del paño creado por Manuel Belgrano

La bandera de la provincia de Jujuy no es un simple emblema provincial. Es una pieza histórica creada por Manuel Belgrano en pleno proceso independentista y se conoce como Bandera Nacional de la Libertad Civil, un obsequio que el prócer entregó al pueblo jujeño como reconocimiento a su valentía y sacrificio.
La verdad que cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Jujuy.
Significado e historia de la bandera de Jujuy
En 1813, después de los enfrentamientos decisivos por la independencia y del histórico Éxodo Jujeño, Belgrano quiso agradecer al pueblo de Jujuy por su resistencia y compromiso patriótico. Fue entonces cuando creó un paño especial y lo entregó oficialmente el 25 de mayo de 1813, en un acto solemne que marcaría para siempre la historia provincial. Aquella bandera se convertiría con el tiempo en un símbolo de libertad, esfuerzo colectivo y lealtad a la causa nacional.
La bandera adoptada como bandera provincial en 1994, mediante el decreto 4816, está compuesta por un paño blanco que lleva en el centro el escudo de la Asamblea del Año XIII, antecedente del actual escudo nacional.
Cada elemento del diseño tiene un mensaje:
- El escudo ovalado: representa la unión de las Provincias Unidas.
- Las manos entrelazadas: simbolizan el hermanamiento de las provincias que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- La pica con el gorro frigio: expresa libertad y las manos la voluntad de defenderla.
- El sol naciente: anuncia el nacimiento de una nación libre y soberana.
- La corona de laureles: evoca la gloria de la independencia y el triunfo alcanzado mediante el esfuerzo colectivo.
- La forma elíptica simboliza la cabeza de las personas desde del perfil superior, coronada por laureles.
- La cinta roja es un signo de unión.
Aunque fue creada en el contexto de la Guerra de Independencia, la provincia de Jujuy adoptó oficialmente el paño en tiempos modernos para honrar su origen y el rol decisivo de su pueblo.