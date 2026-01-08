Bandera de Jujuy: la historia y el significado del paño creado por Manuel Belgrano

bandera de jujuy Las dimensiones de la bandera son de 1,40 m de alto x 0,90 de ancho; es blanca y en el centro exhibe el escudo de la Asamblea del año XIII.

Significado e historia de la bandera de Jujuy

En 1813, después de los enfrentamientos decisivos por la independencia y del histórico Éxodo Jujeño, Belgrano quiso agradecer al pueblo de Jujuy por su resistencia y compromiso patriótico. Fue entonces cuando creó un paño especial y lo entregó oficialmente el 25 de mayo de 1813, en un acto solemne que marcaría para siempre la historia provincial. Aquella bandera se convertiría con el tiempo en un símbolo de libertad, esfuerzo colectivo y lealtad a la causa nacional.

La bandera adoptada como bandera provincial en 1994, mediante el decreto 4816, está compuesta por un paño blanco que lleva en el centro el escudo de la Asamblea del Año XIII, antecedente del actual escudo nacional.

Cada elemento del diseño tiene un mensaje:

bandera de jujuy (1) La bandera original se conserva en la Casa de Gobierno de Jujuy.

El escudo ovalado: representa la unión de las Provincias Unidas.

Las manos entrelazadas: simbolizan el hermanamiento de las provincias que conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La pica con el gorro frigio: expresa libertad y las manos la voluntad de defenderla.

El sol naciente: anuncia el nacimiento de una nación libre y soberana.

La corona de laureles: evoca la gloria de la independencia y el triunfo alcanzado mediante el esfuerzo colectivo.

La forma elíptica simboliza la cabeza de las personas desde del perfil superior, coronada por laureles.

La cinta roja es un signo de unión.

Aunque fue creada en el contexto de la Guerra de Independencia, la provincia de Jujuy adoptó oficialmente el paño en tiempos modernos para honrar su origen y el rol decisivo de su pueblo.