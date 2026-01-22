Un incidente diplomático inusual tuvo lugar este miércoles en la Asamblea Nacional de Francia, cuando el embajador argentino en ese país, Ian Sielecki, se negó a iniciar una audiencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores al advertir que el mapa situado detrás de él mostraba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido, una representación que considera contraria a la soberanía argentina.
El embajador argentino en Francia frenó una audiencia por un mapa que mostraba Malvinas como británicas
Durante su presentación ante los legisladores franceses, Sielecki agradeció la invitación y destacó el interés por las relaciones entre ambos países. Sin embargo, al notar el mapa detrás suyo que identificaba a las Islas Malvinas con la sigla “R-U” (Reino Unido), expresó que no podía continuar su intervención en esas condiciones.
“Lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que en realidad es un gran problema para mi país”, dijo el diplomático, señalando que hablar frente a una representación cartográfica que no reconoce la soberanía argentina implicaría legitimar una vulneración de la soberanía nacional y del derecho internacional.
Para ilustrar su punto, Ian Sielecki comparó la situación con la idea de pedirle a un embajador ucraniano que hablara ante un mapa que mostrara Crimea o Lugansk como parte de Rusia, algo que aseguró sería rechazado categóricamente por cualquier diplomático.
El reclamo del embajador y su postura firme
El presidente de la comisión francesa, Bruno Fuchs, reconoció que el mapa reflejaba una situación de disputa territorial y que esas representaciones llevan allí "mucho tiempo". A pesar de la explicación inicial, Sielecki insistió en que su presencia ante ese mapa no era aceptable.
Tras una breve deliberación interna, las autoridades de la Asamblea aceptaron retirar o cubrir la parte del mapa correspondiente a las Islas Malvinas con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió que el embajador continuara y completara su presentación sobre la relación bilateral entre Argentina y Francia.
Repercusiones y respaldo en Argentina
El gesto de Sielecki tuvo eco en redes sociales y en sectores de la política argentina, donde fue interpretado como una defensa clara de la posición soberanista sobre las Malvinas.
En su cuenta, el embajador escribió que su actuación obedeció al mandato presidencial de “potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses” y añadió que “cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”.
Incluso figuras de distintos espacios políticos, como el dirigente social Juan Grabois, elogiaron el accionar del diplomático destacando la importancia de defender la soberanía nacional más allá de diferencias ideológicas.
Un reclamo histórico que sigue vigente
El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, territorio bajo control británico desde 1833, es una política de Estado de larga data y forma parte de la agenda de relaciones exteriores de Argentina, que insistió ante organismos internacionales y países aliados en la necesidad de respetar su soberanía y avanzar hacia una solución pacífica.