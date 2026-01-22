El embajador argentino en Francia frenó una audiencia por un mapa que mostraba Malvinas como británicas

Embed

Para ilustrar su punto, Ian Sielecki comparó la situación con la idea de pedirle a un embajador ucraniano que hablara ante un mapa que mostrara Crimea o Lugansk como parte de Rusia, algo que aseguró sería rechazado categóricamente por cualquier diplomático.

El reclamo del embajador y su postura firme

El presidente de la comisión francesa, Bruno Fuchs, reconoció que el mapa reflejaba una situación de disputa territorial y que esas representaciones llevan allí "mucho tiempo". A pesar de la explicación inicial, Sielecki insistió en que su presencia ante ese mapa no era aceptable.

Tras una breve deliberación interna, las autoridades de la Asamblea aceptaron retirar o cubrir la parte del mapa correspondiente a las Islas Malvinas con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió que el embajador continuara y completara su presentación sobre la relación bilateral entre Argentina y Francia.

Repercusiones y respaldo en Argentina

El gesto de Sielecki tuvo eco en redes sociales y en sectores de la política argentina, donde fue interpretado como una defensa clara de la posición soberanista sobre las Malvinas.

En su cuenta, el embajador escribió que su actuación obedeció al mandato presidencial de “potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses” y añadió que “cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo”.

Ian Sielecki, embajador argentino en Francia El pedido del embajador Ian Sielecki tuvo repercusiones en redes y en sectores de la política argentina, por la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Incluso figuras de distintos espacios políticos, como el dirigente social Juan Grabois, elogiaron el accionar del diplomático destacando la importancia de defender la soberanía nacional más allá de diferencias ideológicas.

Un reclamo histórico que sigue vigente

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, territorio bajo control británico desde 1833, es una política de Estado de larga data y forma parte de la agenda de relaciones exteriores de Argentina, que insistió ante organismos internacionales y países aliados en la necesidad de respetar su soberanía y avanzar hacia una solución pacífica.