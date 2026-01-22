Antes de renunciar, Luis Pierrini modificó el sistema de subsidios al transporte en Buenos Aires

Luis Pierrini.JPG Luis Pierrini se desempeñó como secretario de Transporte hasta este miércoles. Alegó que se iba por motivos personales.

Pierrini introdujo el concepto del impulso a las energías renovables en el transporte como un parámetro para otorgar compensaciones en las tarifas.

En el sistema de cálculos, se reconoce de manera diferencial a las empresas que operan con colectivos a GNC y eléctricos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Cambios a los subsidios del transporte en Buenos Aires

La medida, que se aplicará a las liquidaciones correspondientes desde noviembre de 2025, actualiza la metodología de costos del transporte urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional y del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incorporando parámetros específicos para cada tipo de tecnología de propulsión.

Con el nuevo procedimiento, el Estado busca estimular la transición energética en el transporte público, alineando el esquema de subsidios con políticas de eficiencia y sostenibilidad ambiental.

El nuevo régimen alcanza a las empresas que prestan servicios en el marco del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y ajusta el reparto de las compensaciones tarifarias de acuerdo con los costos reales de operación de cada tipo de unidad.