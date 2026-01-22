El ex secretario de Transporte, Luis Pierrini modificó el método de cálculos al sistema de subsidios de este servicio público en una resolución que se publica este jueves, a horas de haberse comunicado su dimisión.
Antes de renunciar, Luis Pierrini modificó el sistema de subsidios al transporte en Buenos Aires
Las compensaciones en las tarifas, ahora, irán a las empresas que inviertan en unidades ambientalmente más eficientes
Este miércoles a última hora, la Secretaría de Transporte indicó que Pierrini daba un paso al costado por razones personales.
El cambio radical, que jerarquiza el uso de energías limpias, se conoció a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Pierrini introdujo el concepto del impulso a las energías renovables en el transporte como un parámetro para otorgar compensaciones en las tarifas.
En el sistema de cálculos, se reconoce de manera diferencial a las empresas que operan con colectivos a GNC y eléctricos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.
Cambios a los subsidios del transporte en Buenos Aires
La medida, que se aplicará a las liquidaciones correspondientes desde noviembre de 2025, actualiza la metodología de costos del transporte urbano y suburbano de pasajeros de jurisdicción nacional y del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incorporando parámetros específicos para cada tipo de tecnología de propulsión.
Con el nuevo procedimiento, el Estado busca estimular la transición energética en el transporte público, alineando el esquema de subsidios con políticas de eficiencia y sostenibilidad ambiental.
El nuevo régimen alcanza a las empresas que prestan servicios en el marco del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) y ajusta el reparto de las compensaciones tarifarias de acuerdo con los costos reales de operación de cada tipo de unidad.