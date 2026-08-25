El amarre del buque petrolero de bandera del Reino Unido VS Promise en la ciudad de Ushuaia desató un severo conflicto por la soberanía entre la provincia de Tierra del Fuego y el gobierno nacional. El Ejecutivo insular calificó el hecho de inadmisible, al tiempo que la Casa Rosada aseguró que el atracadero operó bajo norma.
Fuerte cruce entre Tierra del Fuego y el gobierno nacional por un buque británico en Ushuaia
El Ejecutivo insular tildó de inadmisible la nave. La Casa Rosada descartó riesgos a la soberanía y sostuvo que el buque operó según la norma
El rechazo provincial se enfocó en la soberanía del Atlántico Sur. Desde la gestión del gobernador Gustavo Melella manifestaron su repudio a la presencia de la embarcación y cuestionaron las decisiones unilaterales dictadas desde Nación en CABA.
La estación marítima de Ushuaia se encuentra intervenida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) desde enero, aspecto que intensificó el reclamo por la soberanía marítima y la autonomía en el manejo de sus recursos estratégicos.
La postura del gobierno nacional por la soberanía
El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió al cruce de las críticas y rechazó que la escala de la nave afecte la soberanía. El funcionario aclaró en conferencia de prensa que el buque completó tareas de carga de petróleo crudo en la cuenca de puerto Cuyén y acudió a la terminal para abastecerse.
Ravier afirmó que la maniobra contó con el aval técnico provincial en la monoboya y argumentó que el accionar no violó las leyes vigentes. Según precisó el portavoz, las restricciones normativas apuntan a tareas extractivas en el área de Malvinas y no a este tipo de provisión que impacte en las costas argentinas.
El buque petrolero y el debate de soberanía
La nave VS Promise cuenta con 228 metros de eslora y capacidad de transporte para medio millón de barriles de crudo. Antes de su llegada a la capital fueguina, el navío operó con la compañía Total en la Zona Norte del territorio insular.
El intercambio de declaraciones volvió a poner en eje la administración portuaria austral y los límites de competencia entre las jurisdicciones locales y federales en materia de soberanía, en una discusión que promete sumar nuevos capítulos políticos.
Claves de un conflicto de soberanía en el Atlántico Sur
El contrapunto técnico y político expone la tensión latente entre la administración central y las autoridades provinciales por el control de los giros comerciales en los puertos australes. La presencia de la nave de bandera británica reactivó el debate sobre los límites de las competencias locales frente a los permisos otorgados por el organismo de navegación.
A esto se suma la sensibilidad histórica que rodea cada operación marítima vinculada con Reino Unido en el extremo sur del país. La provincia exige voz y voto en cada autorización para resguardar la soberanía territorial. En tanto, la Casa Rosada insiste en que se trató de un procedimiento técnico y comercial que no vulnera ningún tratado ni norma vigente.
En pocas palabras
- Conflicto de soberanía: Tierra del Fuego repudió el amarre de un buque petrolero británico en Ushuaia.
- Postura nacional: el gobierno afirmò que la operación del buque VS Promise cumplió con la normativa vigente.
- Debate abierto: la situación reaviva la discusión sobre la administración portuaria y las competencias federales y locales.