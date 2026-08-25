Fuerte cruce entre Tierra del Fuego y el gobierno nacional por un buque británico en Ushuaia

La postura del gobierno nacional por la soberanía

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió al cruce de las críticas y rechazó que la escala de la nave afecte la soberanía. El funcionario aclaró en conferencia de prensa que el buque completó tareas de carga de petróleo crudo en la cuenca de puerto Cuyén y acudió a la terminal para abastecerse.

El vocero Adrián Ravier dio detalles de la postura de la Nación sobre el buque británico en Tierra del Fuego.

Ravier afirmó que la maniobra contó con el aval técnico provincial en la monoboya y argumentó que el accionar no violó las leyes vigentes. Según precisó el portavoz, las restricciones normativas apuntan a tareas extractivas en el área de Malvinas y no a este tipo de provisión que impacte en las costas argentinas.

El buque petrolero y el debate de soberanía

La nave VS Promise cuenta con 228 metros de eslora y capacidad de transporte para medio millón de barriles de crudo. Antes de su llegada a la capital fueguina, el navío operó con la compañía Total en la Zona Norte del territorio insular.

El intercambio de declaraciones volvió a poner en eje la administración portuaria austral y los límites de competencia entre las jurisdicciones locales y federales en materia de soberanía, en una discusión que promete sumar nuevos capítulos políticos.

Claves de un conflicto de soberanía en el Atlántico Sur

El contrapunto técnico y político expone la tensión latente entre la administración central y las autoridades provinciales por el control de los giros comerciales en los puertos australes. La presencia de la nave de bandera británica reactivó el debate sobre los límites de las competencias locales frente a los permisos otorgados por el organismo de navegación.

A esto se suma la sensibilidad histórica que rodea cada operación marítima vinculada con Reino Unido en el extremo sur del país. La provincia exige voz y voto en cada autorización para resguardar la soberanía territorial. En tanto, la Casa Rosada insiste en que se trató de un procedimiento técnico y comercial que no vulnera ningún tratado ni norma vigente.