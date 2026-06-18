Las plataformas de streaming como Prime Video, Netflix o Disney + ofrecen catálogos amplios bajo demanda, por lo que los usuarios pueden decidir qué, cuándo y dónde ver sus series y películas favoritas. En esta ocasión, te recomendamos una producción de ciencia ficción que recién se estrena en Prime Video.
Prime Video acaba de estrenar una de las mejores series de ciencia ficción y tiene 2 temporadas
La serie juega con dos líneas temporales diferentes y relata una historia verdaderamente atrapante
Monarch: Legacy of Monsters es una serie estadounidense creada por Chris Black y desarrollada por Black y Matt Fraction para Apple TV+. Está basada en el Monsterverse de Legendary Pictures y Toho. Se inspira directamente en las películas modernas de Godzilla y King Kong, expandiendo este universo para detallar los orígenes de la organización secreta "Monarch" que investiga y monitorea a los Titanes.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Cate se embarca a una aventura épica para saber la verdad sobre su familia y la misteriosa organización conocida como Monarch", revela la descripción oficial de Prime Video.
Luego de la batalla épica entre Godzilla y los MUTO que arrasaron San Francisco y la impactante revelación de que los monstruos son reales, dos hermanos, siguiendo los pasos de su padre, descubren la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch.
Las pistas los llevan al mundo de los monstruos, y finalmente, a la madriguera del conejo hasta llegar al oficial del ejército Lee Shaw, que tiene lugar en la década de 1950 y medio siglo después, donde Monarch se ve amenazado por lo que Shaw sabe.
La dramática saga, que abarca tres generaciones, revela secretos enterrados y las formas en que acontecimientos épicos y trascendentales pueden repercutir en nuestras vidas.
Prime Video acaba de agregar las las dos temporadas de Monarch: Legacy of Monsters a su catálogo. Si te gusta la aventura, combinada con la ciencia ficción, y las historias intensas, tienes que verla.
Tráiler
Reparto
- Anna Sawai como Cate Randa.
- Kiersey Clemons es May Olowe-Hewitt.
- Ren Watabe interpreta a Kentaro Randa.
- Kurt Russell como la versión mayor de Shaw.
- Wyatt Russell es Lee Shaw.