Prime Video acaba de estrenar una de las mejores series de ciencia ficción y tiene 2 temporadas

Luego de la batalla épica entre Godzilla y los MUTO que arrasaron San Francisco y la impactante revelación de que los monstruos son reales, dos hermanos, siguiendo los pasos de su padre, descubren la conexión de su familia con la organización secreta conocida como Monarch.

Las pistas los llevan al mundo de los monstruos, y finalmente, a la madriguera del conejo hasta llegar al oficial del ejército Lee Shaw, que tiene lugar en la década de 1950 y medio siglo después, donde Monarch se ve amenazado por lo que Shaw sabe.

criatura La serie tiene dos temporadas con un total de 20 episodios. Foto: Prime Video.

La dramática saga, que abarca tres generaciones, revela secretos enterrados y las formas en que acontecimientos épicos y trascendentales pueden repercutir en nuestras vidas.

Prime Video acaba de agregar las las dos temporadas de Monarch: Legacy of Monsters a su catálogo. Si te gusta la aventura, combinada con la ciencia ficción, y las historias intensas, tienes que verla.

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