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Polémica en el Mundial 2026: FIFA suspendió la sanción a Balogun y Trump reaccionó en las redes

La FIFA decidió suspender de forma cautelar la tarjeta roja y la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun quien podrá jugar los octavos de final del Mundial 2026. La reacción de Donald Trump

Por UNO
La roja de la polémica.

La roja de la polémica.

En un giro sorpresivo y poco habitual, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender de forma cautelar la tarjeta roja y la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun. Esto permite que el jugador del Mónaco esté disponible para el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Bélgica.

Balogun fue expulsado en el partido de 16avos contra Bosnia y Herzegovina (victoria 2-0 del local) tras una falta contra el defensor Tarik Muharemovic. El árbitro Raphael Claus, tras revisión del VAR, le mostró la roja directa por juego peligroso. Muchos consideraron la decisión exagerada, ya que la acción pareció fortuita y sin intención clara de dañar al rival.

El caso Balogun involucra a la FIFA, Trump y a todo el Mundial 2026.

El caso Balogun involucra a la FIFA, Trump y a todo el Mundial 2026.

Balogun, figura de Estados Unidos, había marcado un gol justo antes de la expulsión y su suspensión por un partido era automática, sin apelación posible. Sin embargo, la FIFA optó por suspender la sanción y el atacante podrá jugar ante Bélgica.

Una medida inusual, especialmente porque la selección estadounidense no había presentado una apelación formal.

Trump agradeció a la FIFA

El propio presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión y a través de su plataforma Truth Social, escribió: “Thank you to Fifa for doing what was right, and reversing a great injustice!” (¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!).

Previamente, los hinchas estadounidenses y la prensa habían pedido irónicamente que Trump intervenga como anfitrión del Mundial y aprovechando su vínculo cercano con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

En ese sentido, el periodista inglés Ben Jacobs publicó que Infantino recibió una llamada directa de la Casa Blanca para revocar la tarjeta roja

Alivio en Estados Unidos y polémica en el Mundial 2026

La resolución de la FIFA es un gran alivio para Mauricio Pochettino y la selección estadounidense, ya que Balogun, quien había expresado que la expulsión era injusta, es una de sus piezas clave.

Mientras tanto, se ha generado un fuerte debate sobre las decisiones arbitrales, la consistencia de la FIFA y la influencia del Mundial en el contexto político y social de Estados Unidos.

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