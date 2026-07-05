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En octavos de final

Sorpresa por François Letexier, el árbitro francés designado para Argentina vs. Egipto

La FIFA anunció las autoridades para el choque de octavos de final en Atlanta, confirmando una terna de Francia en el partido de la Selección argentina

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Un francés dirigirá a la Selección argentina en octavos.

Un francés dirigirá a la Selección argentina en octavos.

El camino de la Selección argentina en los octavos de final del Mundial 2026 ya cuenta con sus jueces confirmados por la FIFA quienes decidieron que sea una terna francesa quien imparta justicia frente a Egipto, lo que provocó sorpresa en los hinchas de la Albiceleste.

La Selección argentina tendrá un árbitro francés en octavos.

La Selección argentina tendrá un árbitro francés en octavos.

Terna francesa confirmada para el partido de la Selección argentina

El juez central designado para impartir justicia este martes en territorio norteamericano es François Letexier. Con 37 años de edad, el árbitro europeo asume la responsabilidad de conducir uno de los compromisos más atractivos de la llave de eliminación directa.

La FIFA informó que Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni se desempeñarán en el rol de jueces asistentes, conformando una terna netamente francesa que buscará imprimir un criterio coordinado frente a las fricciones lógicas del encuentro.

Por otro lado, la composición del cuerpo arbitral sumará un importante respaldo de autoridades nórdicas para las funciones administrativas al borde del campo. Para los roles de cuarto árbitro y juez de reserva, el ente organizador de la Copa del Mundo dispuso la colaboración de dos colegiados oriundos de Noruega, quienes completarán el equipo de soporte técnico fuera de las líneas de cal.

Para sorpresa de muchos un francés dirigirá a la Selección argentina.

Para sorpresa de muchos un francés dirigirá a la Selección argentina.

Día, horario y el escenario para buscar los cuartos de final

La cita mundialista entre la Albiceleste y los Faraones tendrá lugar este martes a partir de las 13. Los dirigidos por Scaloni saltarán al terreno de juego con la premisa clara de estirar su buen presente en la competencia norteamericana y revalidar su chapa de candidatos antes de que las piernas empiecen a sentir el rigor del desgaste acumulado.

El escenario seleccionado para albergar esta vibrante batalla de octavos de final será el Estadio Atlanta, ubicado en el estado de Georgia. Se prevé que el moderno recinto luzca un imponente marco de espectadores, con miles de fanáticos celestes y blancos copando las tribunas para empujar al plantel nacional frente a un adversario que llega entonado tras vencer a Australia en los 16avos de final.

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