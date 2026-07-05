Sorpresa por François Letexier, el árbitro francés designado para Argentina vs. Egipto

Por otro lado, la composición del cuerpo arbitral sumará un importante respaldo de autoridades nórdicas para las funciones administrativas al borde del campo. Para los roles de cuarto árbitro y juez de reserva, el ente organizador de la Copa del Mundo dispuso la colaboración de dos colegiados oriundos de Noruega, quienes completarán el equipo de soporte técnico fuera de las líneas de cal.

Para sorpresa de muchos un francés dirigirá a la Selección argentina.

Día, horario y el escenario para buscar los cuartos de final

La cita mundialista entre la Albiceleste y los Faraones tendrá lugar este martes a partir de las 13. Los dirigidos por Scaloni saltarán al terreno de juego con la premisa clara de estirar su buen presente en la competencia norteamericana y revalidar su chapa de candidatos antes de que las piernas empiecen a sentir el rigor del desgaste acumulado.

El escenario seleccionado para albergar esta vibrante batalla de octavos de final será el Estadio Atlanta, ubicado en el estado de Georgia. Se prevé que el moderno recinto luzca un imponente marco de espectadores, con miles de fanáticos celestes y blancos copando las tribunas para empujar al plantel nacional frente a un adversario que llega entonado tras vencer a Australia en los 16avos de final.