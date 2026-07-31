Televisión Digital Abierta: ventajas, cómo hacer una antena casera y la guía para ver en HD gratis y sin delay

Requisitos para conectar la TDA y disfrutar de televisión digital gratuita

Acceder a esta transmisión libre y sin costo es sumamente sencillo, aunque requiere contar con los elementos adecuados según el equipamiento de cada hogar:

Televisor compatible: la gran mayoría de los modelos modernos ya traen incorporado el sintonizador digital TDA de fábrica.

Decodificador externo: en caso de tener un televisor más antiguo, basta con conectar un aparato decodificador externo (Set Top Box).

Antena UHF: es indispensable conectar una antena adecuada, ya sea de interior o exterior, orientada hacia la estación de transmisión más cercana.

Pero atención a este dato. Para verificar la disponibilidad de la señal en cada localidad, se pueden consultar más detalles oficiales de cobertura en el portal del Estado Argentino sobre TDA.

En ferreterías de todo el país, el costo de una antena de TDA parte desde los $10.000, aproximadamente. En definitiva, una solución práctica y económica para disfrutar de excelente calidad de imagen y sonido.

Cómo hacer en casa una antena de TDA (y de manera muy barata)

Es muy fácil. Usando un tramo de cable coaxil de unos 30 cm, una ficha conector F y cinta aisladora. Solo debes pelar 12,5 cm del plástico externo en una punta, echar la malla metálica hacia atrás sin que toque el cobre central y conectar el otro extremo al televisor.

Materiales necesarios:

Cable coaxil (modelo RG6, de unos 30 cm o más según la distancia que necesites).

(modelo RG6, de unos 30 cm o más según la distancia que necesites). Un conector F (la rosca metálica para la tele).

(la rosca metálica para la tele). Una pinza , alicate o cúter

, alicate o cúter Cinta aisladora.

Pasos de fabricación:

Preparar el conector : colocá la ficha conector F en un extremo del cable, dejando que el filamento de cobre central sobresalga unos milímetros.

: colocá la ficha conector F en un extremo del cable, dejando que el filamento de cobre central sobresalga unos milímetros. Medir y cortar : en el otro extremo del cable, medí exactamente 12,5 centímetros desde la punta y corta con cuidado solo la cubierta plástica exterior.

: en el otro extremo del cable, medí exactamente 12,5 centímetros desde la punta y corta con cuidado solo la cubierta plástica exterior. Acomodar la malla : retirá y dobla hacia atrás los hilos de la malla metálica y el papel de aluminio. Evita que estos hilos toquen el alambre de cobre del centro para prevenir un cortocircuito.

: retirá y dobla hacia atrás los hilos de la malla metálica y el papel de aluminio. Evita que estos hilos toquen el alambre de cobre del centro para prevenir un cortocircuito. Dejar el cobre libre : retirá el plástico interno que protege el núcleo para que queden 12,5 cm de cobre al desnudo.

: retirá el plástico interno que protege el núcleo para que queden 12,5 cm de cobre al desnudo. Fijá la base con cinta aisladora.

Instalación en el televisor:

Conectar: enchufá el extremo con la ficha en la entrada de la tele que dice "Air", "Antenna" o "RF In" (nunca en la de cable).

Ubicación: llevá la punta pelada del cable a un lugar alto y despejado, como cerca de una ventana o el techo.

Sintonizar: entrá al menú de tu televisor y busca la opción de sintonización por Aire / Antena / TDA (no por cable).

Eso sí, ante el mínimo inconveniente o duda llamá a un especialista para que te de una mano en casa y así evitar riesgos innecesarios.