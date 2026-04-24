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El jugador de la Selección argentina Sub 17 pidió disculpas por su desafortunada frase contra Colombia

Julio Coria, el juvenil de la Selección argentina Sub 17 que declaró una desagradable frase tras la derrota ante Colombia, se disculpó mediante un video en redes

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Julio Coria se diculpó por su desafortunada frase emitida luego de caer con Colombia en la final del Sudamericano Sub 17.

Julio Coria se diculpó por su desafortunada frase emitida luego de caer con Colombia en la final del Sudamericano Sub 17.

Julio Coria, futbolista de la Selección argentina Sub 17, fue protagonista de un escandaloso momento en la final del Sudamericano de la categoría tras perder con Colombia 4 a 0 en Paraguay. El juvenil pronunció una desagradable frase que le valió cientos de críticas tanto desde Argentina como desde el país cafetero.

El juvenil de Boca, aquel día de la derrota de la Selección argentina frente a Colombia, expresó a la transmisión oficial post partido: "Yo sé que lo vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el o..., como lo hacemos siempre". El futbolista mostró su frustración por no poder dar la vuelta olímpica pese a que la Selección argentina Sub 17 ya se había al Mundial que se realizará en Qatar entre el 3 y 27 de noviembre.

Julio Coria - Selección argentina Sub 17
Julio Coria, el juvenil de Boca y de la Selecci&oacute;n argentina Sub 17.&nbsp;

Julio Coria, el juvenil de Boca y de la Selección argentina Sub 17.

Las disculpas del juvenil de la Selección argentina Sub 17 por sus declaraciones tras caer con Colombia en el Sudamericano

La frase pronunciada por Julio Coria, jugador de Boca y de la Selección argentina Sub 17, se viralizó rápidamente y no tardó en ser repudiada. Es por ello que, unos días después del fatídico episodio, el futbolista realizó un video pidiendo disculpas por sus palabras emitidas tras caer en la final ante Colombia.

"Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la Selección argentina Sub 17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la CONMEBOL, a la hinchada que estuvo ahí", comenzó diciendo Julio Coria en su descargo.

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"No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol", explicó. "Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente pedirles disculpas de corazón", sentenció el juvenil de la Selección argentina Sub 17.

El vide fue publicado por la cuenta oficial de la Albiceleste dando cuenta de que esa no es la línea que se mantiene en las entrañas del combinado nacional donde busca promoverse el respeto a los rivales dentro y fuera de la cancha.

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