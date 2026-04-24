El jugador de la Selección argentina Sub 17 pidió disculpas por su desafortunada frase contra Colombia

Las disculpas del juvenil de la Selección argentina Sub 17 por sus declaraciones tras caer con Colombia en el Sudamericano

La frase pronunciada por Julio Coria, jugador de Boca y de la Selección argentina Sub 17, se viralizó rápidamente y no tardó en ser repudiada. Es por ello que, unos días después del fatídico episodio, el futbolista realizó un video pidiendo disculpas por sus palabras emitidas tras caer en la final ante Colombia.

"Hola, buen día. Soy Julio Coria, jugador de la Selección argentina Sub 17. Quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la selección de Colombia, al pueblo de Colombia, a la CONMEBOL, a la hinchada que estuvo ahí", comenzó diciendo Julio Coria en su descargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2047495748120613278&partner=&hide_thread=false #ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — Selección Argentina (@Argentina) April 24, 2026

"No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol", explicó. "Ellos nos ganaron muy bien, son un buen equipo y solamente pedirles disculpas de corazón", sentenció el juvenil de la Selección argentina Sub 17.

El vide fue publicado por la cuenta oficial de la Albiceleste dando cuenta de que esa no es la línea que se mantiene en las entrañas del combinado nacional donde busca promoverse el respeto a los rivales dentro y fuera de la cancha.