Se conoció el video sobre cómo detuvieron al argentino acusado de racismo en Brasil

Embed Detuvieron al argentino Eduardo Ignacio Murias en Brasil acusado de racismo contra un nene de 7 años



El ciudadano argentino Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, fue detenido en Brasil tras ser acusado de realizar comentarios racistas contra un niño de 7 años durante un viaje… pic.twitter.com/PVjsyy9Jdc — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) May 28, 2026

Investigación por racismo

Este tipo de delitos en Brasil es considerado grave y puede conllevar penas que oscilan entre los 2 y 5 años de cárcel, según el Código Penal de ese país.

El hombre identificado viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomas imágenes del niño brasilero y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario local O Globo.

El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el ferrocarril en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del turista argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

racismo brasil

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí"; "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas"; "Es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo", son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.