Un video muestra el momento de la detención de Eduardo Ignacio Murias, el turista argentino acusado de presunta “injuria racista” tras fotografiar y filmar a un niño de 7 años, a quien calificó de “esclavo” mientras viajaba en un tren turístico de la ciudad de Minas Gerais, Brasil.
Se conoció el video sobre cómo detuvieron al argentino acusado de racismo en Brasil
El turista argentino sospechado de racismo fue detenido hace pocos días luego de que se viralizaron unos chats donde trataba de "esclavo" a un niño
El arquitecto de 63 años, oriundo de Santiago del Estero, permanece alojado en el penal de São João del Rei, tras la denuncia de la madre del menor, quien fue objeto de burlas racistas por su color de piel.
"Al lado mío en el tren. Es negrito pero muy lindo, gorda. Lo puedo llevar de esclavo", decía uno de los textos por WhatsApp del turista argentino que se viralizó. La madre advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a las autoridades, cuyo personal requisó el teléfono de Eduardo Murias y confirmó la veracidad de la denuncia.
Investigación por racismo
Este tipo de delitos en Brasil es considerado grave y puede conllevar penas que oscilan entre los 2 y 5 años de cárcel, según el Código Penal de ese país.
El hombre identificado viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomas imágenes del niño brasilero y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario local O Globo.
El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el ferrocarril en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del turista argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.
De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.
"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí"; "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas"; "Es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo", son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.