Un turista se arrojó al agua en medio del paseo por las Cataratas del Iguazú debido a que se le cayó su celular. La inédita situación se viralizó luego de quedar grabada por otra persona que logró captar con su cámara el momento de tensión y que puso en peligro la vida del hombre.
Video: un turista se tiró al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular
Un turista brasilero en un momento saltó la valla que marca el camino alrededor de las Cataratas del Iguazú, bajó hasta el agua y recuperó su teléfono celular que segundos antes se le había caído
El insólito episodio, con pocos precedentes, se registró en la pasarela que conduce a los saltos de agua aunque del lado del país vecino de Brasil.
En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, se puede observar que un turista oriundo del país vecino en un momento saltó la valla, bajó hasta el agua y recuperó su teléfono celular que segundos antes se le había caído. Luego trepó la baranda para regresar al camino y continuar con la excursión como si nada hubiera pasado.
La reacción de las autoridades de las Cataratas del Iguazú
La mirada de los otros turistas que estaban recorriendo el lugar no se centró en las magníficas cataratas, si no que por varios segundos estuvo fija en el arriesgada maniobra que realizó el sujeto de remera blanca para agarrar el celular.
En las imágenes viralizadas se logra ver como un grupo de gente que caminaba en la misma pasarela que el sujeto se aglomeró en el lugar para ayudar a su rescate y poder regresar al sendero de la excusión. Hasta el momento no se dio a conocer si el hombre precisó de asistencia médica.
Luego del hecho, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que remarcó que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”. “Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, anunciaron.