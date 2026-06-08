Video: un turista se tiró al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Embed VEJA: Turista pula grade das Cataratas do Iguaçu para pegar celular que caiu na água. pic.twitter.com/wtSEKrxboJ — Central Reality (@centralreality) June 6, 2026

La reacción de las autoridades de las Cataratas del Iguazú

La mirada de los otros turistas que estaban recorriendo el lugar no se centró en las magníficas cataratas, si no que por varios segundos estuvo fija en el arriesgada maniobra que realizó el sujeto de remera blanca para agarrar el celular.

En las imágenes viralizadas se logra ver como un grupo de gente que caminaba en la misma pasarela que el sujeto se aglomeró en el lugar para ayudar a su rescate y poder regresar al sendero de la excusión. Hasta el momento no se dio a conocer si el hombre precisó de asistencia médica.

Luego del hecho, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado en el que remarcó que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”. “Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, anunciaron.