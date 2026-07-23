Como los 33 de Chile: rescataron a 4 mineros que quedaron atrapados varios días en medio de un temporal

Los mineros estuvieron 3 días aislados.

El rescate de los mineros en Catamarca

El rescate movilizó a unas 60 personas, entre bomberos, policías, personal de Vialidad Provincial, trabajadores de la empresa minera Río Tinto, operarios de firmas contratistas y vecinos de la zona.

Los 4 mineros fueron encontrados en distintos puntos del área afectada y trasladados al hospital de Antofagasta de la Sierra con cuadros de hipotermia, aunque todos evolucionan favorablemente. Uno de ellos presentaba un principio de congelamiento al momento de ser hallado.

Uno de los bomberos que participó del operativo en Catamarca calificó el desenlace como "un milagro", al describir las condiciones extremas que enfrentaron tanto los rescatistas como los trabajadores atrapados. El temporal provocó acumulaciones de nieve de hasta 4 metros y fuertes ráfagas de viento que complicaron el acceso terrestre durante varios días.

Tras el rescate, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) reclamó que se investigue si los protocolos de seguridad se cumplieron correctamente, al sostener que existían alertas meteorológicas previas sobre la intensidad del temporal. La empresa Río Tinto cuenta con un plan de contingencia para condiciones climáticas extremas, aunque las autoridades señalaron que la magnitud del fenómeno superó las previsiones.