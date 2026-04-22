Descubren una colosal telaraña de 106 metros cuadrados habitada por más de 100.000 arañas

En las profundidades de una remota cavidad en la frontera entre Grecia y Albania, la naturaleza ha revelado un secreto que parece sacado de una película de ciencia ficción. Un equipo multidisciplinar de científicos ha documentado en la Sulfur Cave (Cueva del Azufre) lo que ya se considera la telaraña más grande jamás observada: un entramado colosal de 106 metros cuadrados que sirve de hogar a una colonia masiva de más de 110.000 arañas.
Un "edificio" de seda de dimensiones récord
Lo que hace este descubrimiento extraordinario no es solo el tamaño de la estructura —que equivale a la superficie de un apartamento amplio— sino quiénes la habitan. La red está compuesta por hilos entrelazados de dos especies distintas: la Tegenaria domestica y la Prinerigone vagans.
Hasta ahora, la ciencia consideraba a estas arañas como criaturas estrictamente solitarias y territoriales. Sin embargo, en el ambiente extremo de esta cueva sulfurosa, han decidido "firmar una tregua" y cooperar en una supercolonia que desafía su propio instinto.
¿Por qué cooperan las arañas en lugar de devorarse?
El estudio, publicado en la revista científica Subterranean Biology, sugiere que el secreto de esta convivencia pacífica reside en la abundancia extrema de alimento. La cueva alberga un ecosistema único donde bacterias que oxidan el azufre alimentan a millones de larvas de mosquitos (quironómidos).
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Festín inagotable: Se estima que hay más de 2,4 millones de presas potenciales, lo que elimina la necesidad de competir por comida.
Adaptación al entorno: En la oscuridad total y bajo la influencia de gases sulfurosos, los instintos agresivos de las arañas parecen haberse mitigado, permitiendo que especies que normalmente se depredarían entre sí, ahora compartan el mismo techo.
Un ecosistema "extraterrestre" bajo tierra
La Sulfur Cave es un entorno hostil para el ser humano debido a sus altas concentraciones de gases tóxicos, pero para estas arañas es un paraíso evolutivo. Los análisis genéticos han revelado que estas poblaciones ya presentan diferencias con sus parientes de la superficie, lo que indica una adaptación local acelerada a este submundo químico.
Este hallazgo no solo rompe un récord de dimensiones, sino que redefine nuestra comprensión sobre la socialización animal. La evolución ha demostrado que, bajo las condiciones adecuadas, incluso los depredadores más huraños pueden convertirse en vecinos ejemplares.