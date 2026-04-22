Cómo eliminar a la araña patona de casa usando un poco de tabaco: repelente casero efectivo

La nicotina, al ser extraída en agua, actúa como una potente neurotoxina para los arácnidos, obligándolos a abandonar el área o eliminándolos por contacto directo.

A diferencia de los insecticidas químicos comerciales, este preparado es menos abrasivo para el ambiente, aunque igual de efectivo para mantener a raya a los invasores de ocho patas.

tabaco, truco casero.jpeg El tabaco puede ser realmente efectivo para ahuyentar a este tipo de plagas.

A pesar de ser un método natural, es importante recordar que el agua de tabaco es tóxica si se ingiere. Por todo esto, se recomienda mantenerla alejada de niños y mascotas.

Una vez que tengas el líquido en un atomizador, rocía los marcos de las ventanas, las esquinas superiores de las habitaciones y las grietas detrás de los muebles. Es en estos puntos estratégicos donde la araña patona suele anidar.

Paso a paso: cómo preparar este repelente casero