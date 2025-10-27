La planta de flores coloridas que todos quieren tener: atrae mariposas y es fácil de mantener

Sucede que las flores de esta planta son un imán para abejas, mariposas y otros insectos beneficiosos, lo que ayuda a la polinización de otros ejemplares.

La lantana ofrece una amplia gama de colores que pueden añadir vivacidad a cualquier espacio, algo que no todos los jardines tienen.

La primavera es una época más que ideal para tener esta planta, ya que prospera en condiciones de calor y sol intenso, siendo ideal para climas cálidos y secos.

lantana, planta La lantana es una planta que puede embellecer tu jardín.

Como si todo esto fuera poco, esta planta también puede tener distintos usos medicinales. Tradicionalmente, las hojas de lantana se han usado para tratar diversas dolencias, como llagas y problemas gastrointestinales. Incluso, se han desarrollado remedios con sus flores.

Cómo mantener una planta de lantana en el jardín

Si quieres que esta planta forme parte de tu jardín, y le dé vida al mismo, deberás seguir los consejos que se muestran a continuación: