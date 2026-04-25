Tragedia entre elefantes

El incidente ocurrió en el Parque Nacional Lopé-Okanda, un sitio conocido por su densa vegetación. Dosio buscaba un antílope pequeño cuando tropezó con cinco hembras de elefantes y una cría. El grupo de paquidermos reaccionó de forma violenta al sentirse amenazado.

El guía profesional que lo acompañaba resultó herido de gravedad. Sobre la muerte del empresario, el profesional herido consideró: "Prefiero no entrar en detalles, pero es seguro asumir que habría sido rápido". El ataque ocurrió de forma repentina entre la maleza.

El desgarrador relato

hijo cazador Jeff Dosio, hijo de la víctima, respondió a las críticas.

Su familia enfrenta ahora la repatriación de los restos hacia los Estados Unidos. El fallecido dejó un legado complejo debido a su pasión por capturar trofeos de caza mayor durante décadas. Jeff Dosio, hijo del fallecido manifestó su intención de aclarar los hechos frente a las críticas: "Quiero dejar las cosas claras con mi sinceridad y mi declaración", afirmó ante la prensa.

El empresario gestionaba miles de acres de viñedos en Modesto y era una figura central en la agricultura local. Sus amigos lo recordaron con afecto por su labor benéfica constante. Tommy Whitman, secretario de una logia local, escribió en redes sociales: "Ernie siempre tenía la mano en el bolsillo y ayudaba a quienes lo necesitaban". La embajada estadounidense coordina los trámites finales para que los restos regresen pronto a California.