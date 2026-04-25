Era un cazador reconocido: su familia contó que murió aplastado por elefantes en África

Ernie Dosio perdió la vida a los 75 años durante una expedición en Gabón, África. El experimentado cazador realizaba una travesía por la selva tropical cuando un grupo de animales lo sorprendió. El hombre era un veterano en estas actividades y poseía una gran fortuna vinculada al vino. Jeff, hijo del fallecido, expresó con dolor: "No fue divertido. No fue divertido en absoluto", respecto al manejo público de la noticia.
La información llegó a sus allegados de una manera desordenada y confusa. Los representantes legales recibieron la notificación antes que los propios parientes directos. Rinda Butler Dosio, exesposa de la víctima, describió el caos inicial sobre lo ocurrido en África. Ella relató sobre aquel día: "Escuchamos que eran búfalos y diferentes cosas locas. Los abogados recibieron el llamado antes que la familia".
Tragedia entre elefantes
El incidente ocurrió en el Parque Nacional Lopé-Okanda, un sitio conocido por su densa vegetación. Dosio buscaba un antílope pequeño cuando tropezó con cinco hembras de elefantes y una cría. El grupo de paquidermos reaccionó de forma violenta al sentirse amenazado.
El guía profesional que lo acompañaba resultó herido de gravedad. Sobre la muerte del empresario, el profesional herido consideró: "Prefiero no entrar en detalles, pero es seguro asumir que habría sido rápido". El ataque ocurrió de forma repentina entre la maleza.
El desgarrador relato
Su familia enfrenta ahora la repatriación de los restos hacia los Estados Unidos. El fallecido dejó un legado complejo debido a su pasión por capturar trofeos de caza mayor durante décadas. Jeff Dosio, hijo del fallecido manifestó su intención de aclarar los hechos frente a las críticas: "Quiero dejar las cosas claras con mi sinceridad y mi declaración", afirmó ante la prensa.
El empresario gestionaba miles de acres de viñedos en Modesto y era una figura central en la agricultura local. Sus amigos lo recordaron con afecto por su labor benéfica constante. Tommy Whitman, secretario de una logia local, escribió en redes sociales: "Ernie siempre tenía la mano en el bolsillo y ayudaba a quienes lo necesitaban". La embajada estadounidense coordina los trámites finales para que los restos regresen pronto a California.