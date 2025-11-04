Año tras año la prestigiosa revista People elige al "hombre vivo más sexy", y este año fue seleccionado el actor británico Jonathan Bailey. La revista aseguró que el actor se ganó el cariño del público debdo a su "rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta".
Jonathan Bailey es el "el hombre vivo más sexy" según la revista People: cuáles son sus mejores películas y series
Hollywood enloqueció tras el anuncio de Bailey como el "hombre vivo más sexy del mundo", y a continuación te explicamos por qué este título está más que merecido
Bailey, de 37 años, aseguró que es un "gran honor" recibir este galardón de la cultura pop, concedido anteriormente a estrellas como Chris Hemsworth y George Clooney.
A continuación te diremos cuáles son los mejores trabajos de este actor que no solo tiene al público a sus pies sino que además no para de conquistar a Hollywood con su talento y belleza.
¿Cuáles son los mejores trabajos de Jonathan Bailey?
Bridgerton
El actor británico saltó a la fama gracias a esta serie de Netflix, donde le dio vida a Anthony Bridgerton. Esta producción se estrenó en 2020, y en 2026 llegará a la plataforma la cuarta temporada.
Fellow Travelers
"Una historia de amor que narra el romance clandestino de dos hombres muy diferentes que se conocen en el Washington de la era McCarthy", es la sinopsis de esta serie que se estrenó en 2023.
Wicked
El año pasado Jonathan Bailey conquistó la pantalla grande con su rol de Fiyero en el musical "Wicked", y este año llegará la segunda parte de esta producción que cuenta con el protagónico de Ariana Grande y Cinthia Erivo.
Tras el anuncio de Bailey como el "hombre vivo más sexy", su compañera Cinthia Erivo escribió: "¡SÍIIIIIIIII! Ahora el mundo sabe lo que yo siempre supe ¡TE QUIERO! ¡FELICIDADES!".
Jurassic World: Renace
Este año Bailey volvió a la pantalla grande con esta producción junto a Scarlett Johansson. "Operadores viajan a una instalación de investigación en la isla para asegurar el ADN que salva vidas de los dinosaurios. La misión se vuelve cada vez más peligrosa, y pronto descubren un siniestro e impactante secreto", es la sinopsis de esta película dirigida por Gareth Edwards.