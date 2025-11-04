Jonathan Bailey es el "el hombre vivo más sexy" según la revista People: cuáles son sus mejores películas y series

Embed - People Magazine on Instagram: "#JonathanBailey is PEOPLE’s 2025 #SexiestManAlive! Brimming with charm, wit and almost unfairly handsome looks, it’s no wonder the ‘Wicked: For Good’ actor dove headfirst into our hearts. Read more at the link in our bio, and pick up your copy on newsstands this week. | : @jasonhetheringtonstudio" View this post on Instagram

¿Cuáles son los mejores trabajos de Jonathan Bailey?

Bridgerton

El actor británico saltó a la fama gracias a esta serie de Netflix, donde le dio vida a Anthony Bridgerton. Esta producción se estrenó en 2020, y en 2026 llegará a la plataforma la cuarta temporada.

Fellow Travelers

"Una historia de amor que narra el romance clandestino de dos hombres muy diferentes que se conocen en el Washington de la era McCarthy", es la sinopsis de esta serie que se estrenó en 2023.

Embed - Fellow Travelers Official Trailer | SHOWTIME

Wicked

El año pasado Jonathan Bailey conquistó la pantalla grande con su rol de Fiyero en el musical "Wicked", y este año llegará la segunda parte de esta producción que cuenta con el protagónico de Ariana Grande y Cinthia Erivo.

Tras el anuncio de Bailey como el "hombre vivo más sexy", su compañera Cinthia Erivo escribió: "¡SÍIIIIIIIII! Ahora el mundo sabe lo que yo siempre supe ¡TE QUIERO! ¡FELICIDADES!".

Jurassic World: Renace

Este año Bailey volvió a la pantalla grande con esta producción junto a Scarlett Johansson. "Operadores viajan a una instalación de investigación en la isla para asegurar el ADN que salva vidas de los dinosaurios. La misión se vuelve cada vez más peligrosa, y pronto descubren un siniestro e impactante secreto", es la sinopsis de esta película dirigida por Gareth Edwards.