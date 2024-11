Te sorprenderá a quién eligió la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo este 2024

El elegido del 2024 es el actor John Krasinski, a quien muchos conocieron por su rol de Jim Halpert en la serie de "The Office". Además en los últimos años el artista dirigió y protagonizó la película "A Quiet Place" de 2018 junto a su esposa, la también actriz Emily Blunt, y dirigió la secuela en 2020.

Otro de sus trabajos más destacados fue "Tom Clancy’s Jack Ryan" de 2018 a 2023, donde interpretó a Jack Ryan en la serie de televisión de Prime Video. Además se está preparando una película basada en esta serie.

Krasinski aseguró que cuando le comentó a su esposa, Emily Blunt, que había sido elegido como el "hombre vivo más sexy del mundo", pudo entender lo que estaba diciendo porque "había muchas risas en el otro extremo del teléfono". La pareja tiene dos hijas, Hazel, de 10 años, y Violet, de ocho.

"Me quedé inmediatamente en blanco", ha confesado a la publicación el actor de "The Office". El año pasado, el actor elegido por la revista People fue el protagonista de la serie "Grey's Anatomy": Patrick Dempsey.

