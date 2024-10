A sus 37 años así se ve hoy el actor que hizo de Gregory Goyle en las películas de Harry Potter

Harry Pótter.jpg Elenco de Harry Potter.

En cuanto a su escena favorita de toda la saga, Herdman dijo:

"Mi escena favorita sin duda es la de la poción multijugos. Allí tuve que interpretar al personaje de Daniel Radcliffe (Harry Potter) haciendo de Goyle. Fue la primera vez que me sentí un actor de verdad porque tenía a Chris Columbus (director de Harry Potter y La piedra filosofal y Harry Potter y La cámara secreta) dirigiéndome solo a mí. Fue muy emocionante. Además, para un actor morir en la pantalla es todo un regalo, por eso cuando el director me dijo que mi personaje lo hacía en la última película de la saga me emocioné muchísimo. Sobre todo porque en los libros no era yo quien lo hacía, sino Crabe".

Josh Herdman en la actualidad.

¿Cómo se ve hoy Josh Herdman y a qué se dedica?

En la actualidad Herdman se dedica a la lucha de artes marciales mixtas. Sin embargo, el joven sigue relacionado con el mundo de Harry Potter.

Por ejemplo, recientemente visitó Zaragoza (España) para realizar un Meet & Greet con fanáticos de la saga. Allí firmó autógrafos y se tomó algunas fotos.