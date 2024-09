Harry Potter: Con 59 años, así se ve hoy el actor Ian Hart, el profesor Quirrell

Harry Potter (1).jpg Ian Hart como el profesor Quirrell.

¿Cómo se ve hoy el actor Ian Hart?

Ian Hart es oriundo de Liverpool, y fue criado en una familia católica. Estudió teatro en la Universidad Liverpool Mabel Fletcher's de Música y Drama (la cual ya no existe más). Después estudió producción de video en la Universidad de South Mersey

Su primer trabajo fue como un miliciano republicano en la guerra civil española en "Tierra y Libertad" (1995), y luego interpretó a un trabajador desempleado de los astilleros de Liverpool en "Liam" (2000). Sin embargo, su carrera cambió de un día para otro para interpretar al profesor Quirrell en "Harry Potter y la piedra filosofal".

En "Harry Potter y la piedra filosofal", Hart también se encargó de hacer la voz del villano Lord Voldemort. Un dato no menor es que ha interpretado al cantante John Lennon en dos oportunidades: en "The Hours and Times" (Las horas y los tiempos, 1991) y en "Backbeat" (1994).

Ian Hart.jpg Ian Hart.

Además, Ian Hart interpretó al Dr. Watson (el personaje de Doyle) no solo en la televisión, sino también dos películas que fueron producidas por la BBC para las navidades de 2002 y 2004.

Entre sus últimos trabajos destacan: "The Last Kingdom", "Tierra de Dios", "Mary Queen of Scots" y "Marlowe". Vale la pena mencionar que volvió a trabajar con Daniel Radcliffe en la película de 2020 "Escape from Pretoria".