Harry Potter y la cámara secreta: a 22 años de su estreno, así se ve hoy la actriz que interpretó a Myrtle la llorona

Esta película contó con el protagónico de Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y un gran elenco, pero sin dudas muchos se acuerdan del personaje de Myrtle "la llorona", el cual es un fantasma que habita el baño de las chicas del segundo piso (y, ocasionalmente, otros baños) de Hogwarts.

[Take] Harry Potter 2 - Mirtel La Llorona

El personaje de Myrtle "la llorona" fue interpretado por la actriz Shirley Henderson, quien en aquel entonces rondaba los 36 años. Este papel volvió a repetirlo en 2005 en la película "Harry Potter y el cáliz de fuego".

¿Cómo luce hoy la actriz Shirley Henderson?

Henderson tiene actualmente 58 años y sigue trabajando como actriz.

Formó parte de películas como "Topsy-Turvy", "24 Hour Party People", "Intermission", entre otras producciones.

En el 2006 dio vida a la princesa Sophie de Francia en la película "Marie Antoinette" de la directora Sofía Coppola.

En el 2007, actuó en "Wild Child", junto a Emma Roberts, interpretando a Matron. También apareció en varias series, pero nunca gozó de mucha popularidad o fama.

Shirley Henderson.jpg Shirley Henderson en la actualidad.

►TE PUEDE INTERESAR: Ciudad de Dios: a 22 años de su estreno, así luce hoy Buscapé

Su último trabajo fue en la película "See How They Run", donde personificó a la icónica escritora Agatha Christie.