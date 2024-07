31 de julio: por qué se celebra hoy el cumpleaños de Harry Potter

En esta fecha, los fanáticos de Harry Potter eligen ver las películas de esta saga, leer su libro favorito del mago o incluso reunirse con sus amigos fanáticos y realizar algún festejo privado.

Además del cumpleaños de Harry Potter, los fanáticos de esta historia celebran cada 2 de mayo la Batalla de Hogwarts, la cual, puso fin a la Segunda Guerra Mágica, el evento de mayor tensión en toda la saga.

Aquel día, el ejército del profesor Dumbledore se enfrentó al Señor Tenebroso, es decir Lord Voldemort, y sus secuaces, en un choque que se cobró las vidas de muchos de los principales personajes de esta historia pero permitió que Harry Potter pudiera liberarse de la profecía que lo unía con "El que no debe ser nombrado".

