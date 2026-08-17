Las últimas horas de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia, el audio del 911 y sus mensajes finales

Sus últimas horas y la secuencia del llamado al 911

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 16 de agosto en el complejo Judson Mill Lofts. Panettiere, quien había viajado desde Los Ángeles un día antes acompañada por Brian Hickerson y se había quejado recientemente de dolores de espalda, fue hallada inconsciente por un conocido:

El llamado de alerta: A las 13:51 (hora local), un allegado solicitó asistencia médica urgente al 911 al constatar que la mujer no respondía.

A las 13:51 (hora local), un allegado solicitó asistencia médica urgente al 911 al constatar que la mujer no respondía. Soporte vital avanzado: Efectivos policiales y paramédicos intentaron reanimarla aplicando maniobras de RCP, suministro de medicamentos específicos, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.

Efectivos policiales y paramédicos intentaron reanimarla aplicando maniobras de RCP, suministro de medicamentos específicos, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco. Hora del deceso: Ante la falta de respuesta a los estímulos, la actriz fue declarada muerta en la escena a las 14:32.

Su último posteo en redes y las emotivas despedidas

La última publicación de Panettiere en Instagram data del 27 de julio. En la imagen en blanco y negro, donde posa junto al fotógrafo Randall Slavin, escribió: "Buenos momentos y buenos amigos". Tras confirmarse la noticia, Slavin la homenajeó expresando: "Que la paz esté contigo, H".

Diversas figuras del espectáculo volcaron su dolor en redes sociales. La actriz Selma Blair comentó la fotografía con un angustiante mensaje: "Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor", mientras que Melissa Barrera, su compañera en la saga Scream, escribió: "Descansa en paz, dulce Hayden". La trágica partida ocurre pocos meses después de que Panettiere publicara sus memorias (This Is Me: A Reckoning), donde abordó abiertamente su lucha contra las adicciones, la depresión posparto y el duelo por la muerte de su hermano menor Jansen, expresando su anhelo de "dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré".