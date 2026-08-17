La repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años en la localidad de Greenville, Carolina del Sur, continúa sumando datos clave sobre sus momentos finales. Mientras la Policía local y la oficina del forense del condado mantienen abierta la investigación, se dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia, el contenido de las llamadas a emergencias y las reacciones de sus allegados.
Las últimas horas de Hayden Panettiere: qué reveló la autopsia, el audio del 911 y sus mensajes finales
La actriz de "Héroes" falleció a los 36 años en Carolina del Sur. Se completaron las pericias preliminares sin signos de violencia, mientras la investigación analiza un despacho de emergencia que habló de "sobredosis" y "paro cardíaco".
Autopsia sin trauma y la hipótesis de una sobredosis
La autopsia a Hayden Panettiere realizada por peritos locales aportó las primeras precisiones sobre el cuerpo de la protagonista de Héroes y Nashville. Según confirmó el perito a cargo del procedimiento, Mike Ellis, no se observaron signos de trauma físico que hayan contribuido a su muerte, descartando de forma inicial la intervención de terceros o circunstancias violentas. El motivo y modo definitivo del deceso quedaron pendientes a la espera de análisis toxicológicos complementarios.
Paralelamente, un audio del despacho de emergencias obtenido por la revista People reveló que durante el operativo inicial los operadores mencionaron explícitamente las palabras "sobredosis" y "paro cardíaco". Consultado sobre este punto, un representante de la actriz admitió que "parece que ese es el caso", aunque las autoridades policiales remarcaron que la causa de muerte aún no ha sido determinada formalmente.
Sus últimas horas y la secuencia del llamado al 911
El hecho ocurrió durante la tarde del domingo 16 de agosto en el complejo Judson Mill Lofts. Panettiere, quien había viajado desde Los Ángeles un día antes acompañada por Brian Hickerson y se había quejado recientemente de dolores de espalda, fue hallada inconsciente por un conocido:
- El llamado de alerta: A las 13:51 (hora local), un allegado solicitó asistencia médica urgente al 911 al constatar que la mujer no respondía.
- Soporte vital avanzado: Efectivos policiales y paramédicos intentaron reanimarla aplicando maniobras de RCP, suministro de medicamentos específicos, asistencia respiratoria y monitoreo cardíaco.
- Hora del deceso: Ante la falta de respuesta a los estímulos, la actriz fue declarada muerta en la escena a las 14:32.
Su último posteo en redes y las emotivas despedidas
La última publicación de Panettiere en Instagram data del 27 de julio. En la imagen en blanco y negro, donde posa junto al fotógrafo Randall Slavin, escribió: "Buenos momentos y buenos amigos". Tras confirmarse la noticia, Slavin la homenajeó expresando: "Que la paz esté contigo, H".
Diversas figuras del espectáculo volcaron su dolor en redes sociales. La actriz Selma Blair comentó la fotografía con un angustiante mensaje: "Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor", mientras que Melissa Barrera, su compañera en la saga Scream, escribió: "Descansa en paz, dulce Hayden". La trágica partida ocurre pocos meses después de que Panettiere publicara sus memorias (This Is Me: A Reckoning), donde abordó abiertamente su lucha contra las adicciones, la depresión posparto y el duelo por la muerte de su hermano menor Jansen, expresando su anhelo de "dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré".
En pocas palabras
- Autopsia: Se completaron las pericias preliminares de Hayden Panettiere sin signos de trauma físico.
- Causas: La investigación analiza un despacho de emergencia que mencionó "sobredosis" y "paro cardíaco".
- Despedidas: Figuras de Hollywood expresaron su dolor y recordaron su lucha contra las adicciones.