Nuevos datos salieron a la luz sobre el trágico deceso de Hayden Panettiere, la reconocida actriz de 36 años que falleció en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. El portal especializado TMZ reveló el contenido de la llamada de emergencia al 911 y la intensa asistencia médica que recibió en sus últimos minutos.
Se conocieron detalles del llamado al 911 tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere
La protagonista de "Héroes" y "Nashville" falleció a los 36 años en Carolina del Sur. Revelan las desesperadas maniobras de reanimación que le realizaron durante más de media hora.
Paro cardíaco y 30 minutos de RCP: qué reveló la llamada de emergencia
De acuerdo con los registros policiales y las filtraciones de medios estadounidenses, la emergencia se desencadenó durante la tarde del domingo en el inmueble al que Panettiere había viajado un día antes junto a su novio, Brian Hickerson.
- El reporte inicial: Un allegado —que la prensa especula podría haber sido su pareja— se comunicó al 911 a las 13:51 para reportar que la actriz estaba inconsciente y sufría un "paro cardíaco".
- Soporte vital avanzado: Al llegar al lugar, los paramédicos aplicaron un protocolo de reanimación cardíaca avanzada que incluyó el suministro de medicación especial, intubación respiratoria y monitoreo del corazón.
- Maniobras de compresión: Los rescatistas realizaron compresiones torácicas ininterrumpidas durante más de 30 minutos en un intento por reactivar el ritmo cardíaco de la artista.
- Hora del deceso: Ante la falta de respuesta a los estímulos médicos, Panettiere fue declarada muerta en la vivienda a las 14:32 del domingo.
Pese a la conmoción generada, los oficiales intervinientes descartaron en un primer análisis cualquier indicio de violencia física o circunstancias delictivas. La verdadera causa de muerte se determinará a partir de los resultados de la autopsia preliminar prevista para los próximos días.
De estrella infantil al éxito masivo en televisión
Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Panettiere inició su trayectoria artística con apenas cinco años en producciones televisivas como One Life to Live y Guiding Light. Tras participaciones en series de renombre como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, alcanzó la fama mundial al encarnar a la porrista Claire Bennet en la serie Héroes.
A lo largo de su carrera, Hayden Panettiere revalidó su éxito protagónico en el drama musical Nashville y en el cine de terror dentro de la saga Scream. En paralelo, su vida privada estuvo marcada por complejas luchas personales que incluyeron situaciones de violencia de género y procesos de rehabilitación contra el consumo de sustancias.
En pocas palabras
- Fallecimiento de Hayden Panettiere: La actriz de 36 años murió en Carolina del Sur, según revelaron informes del 911.
- Maniobras de reanimación: Se realizaron más de 30 minutos de RCP en un intento por salvarla tras un paro cardíaco.
- Carrera destacada: Panettiere fue conocida por sus roles en series como "Héroes" y "Nashville", y en la saga "Scream".