Se conocieron detalles del llamado al 911 tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Paro cardíaco y 30 minutos de RCP: qué reveló la llamada de emergencia

De acuerdo con los registros policiales y las filtraciones de medios estadounidenses, la emergencia se desencadenó durante la tarde del domingo en el inmueble al que Panettiere había viajado un día antes junto a su novio, Brian Hickerson.

El reporte inicial: Un allegado —que la prensa especula podría haber sido su pareja— se comunicó al 911 a las 13:51 para reportar que la actriz estaba inconsciente y sufría un "paro cardíaco".

Un allegado —que la prensa especula podría haber sido su pareja— se comunicó al 911 a las 13:51 para reportar que la actriz estaba inconsciente y sufría un "paro cardíaco". Soporte vital avanzado: Al llegar al lugar, los paramédicos aplicaron un protocolo de reanimación cardíaca avanzada que incluyó el suministro de medicación especial, intubación respiratoria y monitoreo del corazón.

Al llegar al lugar, los paramédicos aplicaron un protocolo de reanimación cardíaca avanzada que incluyó el suministro de medicación especial, intubación respiratoria y monitoreo del corazón. Maniobras de compresión: Los rescatistas realizaron compresiones torácicas ininterrumpidas durante más de 30 minutos en un intento por reactivar el ritmo cardíaco de la artista.

Los rescatistas realizaron compresiones torácicas ininterrumpidas durante más de 30 minutos en un intento por reactivar el ritmo cardíaco de la artista. Hora del deceso: Ante la falta de respuesta a los estímulos médicos, Panettiere fue declarada muerta en la vivienda a las 14:32 del domingo.

Pese a la conmoción generada, los oficiales intervinientes descartaron en un primer análisis cualquier indicio de violencia física o circunstancias delictivas. La verdadera causa de muerte se determinará a partir de los resultados de la autopsia preliminar prevista para los próximos días.