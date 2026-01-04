Dónde es mejor ubicar el árbol limonero para que no sea alcanzado por plagas ni hongos

La luz solar es una de las características principales. Debes ubicar el árbol en un lugar en el árbol reciba al menos entre seis y ocho horas diarias de sol, ya que este ayuda a evaporar rápidamente el exceso de humedad en las hojas. Esta última es una causa común por la que aparecen los hongos.

Además de lo dicho, el encharcamiento también puede provocar que los hongos aparezcan en el árbol limonero. Por eso, a la hora de ubicarlo, será mejor que el suelo de tu jardín sea permeable y no arcilloso.

limonero, riego, arboles Uno de los consejos es no plantar el limonero junto a otros ejemplares.

No plantes el limonero junto a arbustos densos o paredes que bloqueen totalmente el paso del aire, ya que la falta de ventilación favorece a las distintas plagas que pueden aparecer. La competencia de nutrientes también puede ser otro problema en este caso.

La mejor ubicación para ubicar al limonero es un sitio protegido por una pared orientada al sur o al oeste, lo que además crea un microclima cálido que lo protege de heladas.

Señales que evidencian que tu limonero tiene plagas y hongos