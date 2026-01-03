Cómo cuidar el árbol de magnolias en verano para que siga perfumando el jardín

magnolias La Magnolia Grandiflora es cultivada como una planta ornamental.

Cuidados del árbol de magnolias en verano

Estos árboles pueden ser cuidados por novatos o jardineros expertos. Solo hay que tener en cuenta que precisan cuidados especiales durante el verano, que no son complicados ni excesivos, sino simples ayudas extra para que se mantengan sanos y vigorosos.

Hay que regar cada dos a tres días en verano, o más si hace mucho calor o es muy seco, saturando el suelo pero sin encharcar. Lo ideal es utilizar agua de lluvia o acidificada (con unas gotas de limón/vinagre por litro) en caso de que el agua del grifo sea muy calcárea, es decir con una alta concentración de minerales sueltos.

Este árbol prefiere pleno sol o semisombra, aunque tolera bien el sol intenso, especialmente si no es abrasador. A principios del verano, puedes aplicar un abono balanceado, sobre todo si notas que el crecimiento se ha estancado. Evita escoger un fertilizante con exceso de nitrógeno.

flor de magnolia Aplica estos cuidados especiales, y tu árbol de magnolias sobrevivirá al verano.

No es obligatorio realizar una poda durante el verano, pero si el árbol se ha descontrolado o simplemente quieres guiar su crecimiento puedes quitar las ramas secas y dañadas. Es importante que sea una poda ligera y mejor si es después de la floración.

Por último, vigila que el árbol no tenga pulgones, u hojas amarillas, ya que estos dos factores pueden aparecer por sequía o agua con mucha cal. Si aparece alguna de estas dos situaciones, es recomendable consultar con un jardinero.