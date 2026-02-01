Cuando al sucesor de Cornejo hay que empezar a ponerle rostro

elecciones la libertad avanza mas cambia mendoza Radicales y libertarios hoy son socios electorales.

Un solo sillón

Cuando el poder cambia de apellido, es cuestión de tiempo el cambio de la cerradura de la casa de quien gobierna. En 2003, el caso de Néstor Kirchner desplazando a Eduardo Duhalde que lo ayudó a encumbrarse es emblemático y denota que no hay lugar para dos cabezas tomando decisiones.

El baile por la sucesión de Alfredo Cornejo ha comenzado dentro de su propio partido, el radicalismo, y dentro del espacio del cual forma parte en esta coyuntura: libertarios + radicales.

Amigos son los amigos

“Estoy tan sorpresa como todos ustedes”, diría la filósofa contemporánea Karina Olga Jelinek: el pedido de Máximo Kirchner para que Axel Kicillof presida el peronismo bonaerense cayó como un baldazo de agua helada sobre quienes apuestan a profundizar la interna peronista con la que se regodean Javier Milei cerca del Obelisco y Cornejo por estos pagos.

Es como si acá en Mendoza la mismísima Anabel Fernández Sagasti saliese a bajar sus listas de la competencia o a declarar su amor por Emir Félix y así allanarle el camino a los peronistas que enfrentará en las elecciones del 22 de febrero, y enfrenta desde hace rato, digamos todo.

Anabel Fernández Sagasti Emir Félix interna peronista Anabel Fernández Sagasti enfrentará a Emir Félix en San Rafael el 22 de febrero, cuando se harán las elecciones municipales.

El cetro y la corona

Ser díscolo en el peronismo es un estilo de vida, siempre existió ruido de palacio en el partido creado por Juan Domingo Perón por una razón muy simple: desde que nació el PJ en 1945 es opción de poder y como el poder se trata de los hombres con una espada tomando decisiones, entre ellos se empujan para ver quién blande la espada o quien se queda con el amado poder.

Con Perón en el exilio, desde acá se ensayaba “un peronismo sin Perón”, ¡no se van a traicionar entre los mortales que lo dirigen ahora! Si traicionaron a Perón, ¿no van a traicionarse entre nombres infinitamente menos potentes que los mismísimos Perón o Evita?

Igual, para tranquilidad de quienes se sienten leales, los traidores no tienen buenos finales. A través de los tiempos esa máxima ha quedado más que constatada, aunque muy pocos se hagan cargo de que son “traidores”.

La lealtad y la traición

¿Quiénes fueron traidores en la Plaza de Mayo cuando Perón trató de “imberbes” a los montoneros? ¿Ellos que miraban desde abajo o López Rega que miraba desde el mismo balcón que lo hacía Perón? A juzgar por lo que marcó la historia, habría sido más desleal el segundo que los primeros.

En definitiva, los traidores fungen como ordenadores y en esencia son como las brujas: nadie las ve, pero que las hay las hay.

Las internas no son patrimonio exclusivo de los peronistas. De hecho, los radicales y los libertarios ahora socios electorales sonríen porque la victoria les sonríe, pero más temprano que tarde arderá Troya en ese redil.

Natalio, Ulpiano y Tadeo

¡Ningún Carlos, Raúl o Luis! Ah, perdón, mala mía. Luis hay uno pero no lo podríamos alistar en la fila de los radicales porque hace un tiempito pegó el salto al coto de caza de “El león”. Volveremos ahí en otras entregas.

luis petri con estudiantes liceos militares Cualquiera sea el radical que se consolide en sus aspiraciones, deberá enfrentar –al menos al día de hoy- a Luis Petri, quien se siente listo para ese desafío. Foto: Ministerio de Defensa de la Nación

Nombres atípicos muestran los DNI de quienes en Mendoza y dentro del partido de Yrigoyen, Balbín, Alfonsín y De la Rúa pretenden suceder al mandamás de estas pampas. A Natalio Mema y Tadeo García Zalazar se los señala como los candidatos naturales del cornejismo hoy. Ellos ya están anoticiados de esa puja pero lo disimulan.

Ulpiano Suarez no pertenece al riñón del gobernador pero no oculta sus pretensiones de sucederlo en el sillón de San Martín. Cualquiera sea el radical que se consolide en sus aspiraciones, deberá enfrentar –al menos al día de hoy- a Luis Petri, quien se siente listo para ese desafío.

¿Interna abierta o mesa chica? La suerte del país y de la provincia en los próximos meses será determinante para saber con cuánto amor llegará a 2027 la relación entre libertarios y radicales.