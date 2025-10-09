Inicio Política ANSES
ANSES anunció el pago de un apoyo económico de $102.000 por única vez en octubre

ANSES habilitó una ayuda económica en octubre para las personas que cumplan con un requisito especial. Todos los detalles

Daniel Calivares
Daniel Calivares
ANSES anunció un importante beneficio económico que puede alcanzar a miles de personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que entregará un apoyo económico de $102.000 en octubre. Este pago será por única vez y son muchas las personas que pueden cumplir los requisitos para recibirlo.

Desde ANSES señalaron que este se tratará de un apoyo económico exclusivo y destinado para personas que cumplan con algunos requisitos, de los cuales hay uno que es muy especial.

ANSES anunció un apoyo económico de $100.000 en octubre

Según explicaron desde ANSES, este apoyo económico es, en realidad, de $102.330 y el requisito especial a cumplir por las personas que quieran cobrarlo, es que deben haberse casado, previamente.

Esta asignación por matrimonio se paga una sola vez y para hacerlo, las personas deben hacer el trámite entre los 2 meses y los 2 años de haberse casado y no superar los ingresos máximos vigentes.

Además, desde ANSES se estableció que otro requisito para cobrarlo, es que las personas deben pertenecer a algunas de las siguientes categorías:

  • Trabajadores registrados (SUAF).
  • Titulares de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
  • Trabajadores de temporada.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
ANSES: qué se necesita para pedir el apoyo económico

Para poder acceder a este apoyo económico de $100.000 que paga ANSES por única vez, se puede hacer el trámite por internet a través del sitio Mi ANSES. Allí se deberá subir una foto de los documentos de ambas personas, junto a la partida o acta de matrimonio.

El hecho de que este pago sea por única vez, no significa que ANSES lo abona en octubre y nunca más, sino que se paga por única vez a las personas que lo reciben, ya que el apoyo económico se abona todos los meses y aumenta según la inflación.

