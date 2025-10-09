ANSES anunció el pago de un apoyo económico de $102.000 por única vez en octubre

Esta asignación por matrimonio se paga una sola vez y para hacerlo, las personas deben hacer el trámite entre los 2 meses y los 2 años de haberse casado y no superar los ingresos máximos vigentes.

Además, desde ANSES se estableció que otro requisito para cobrarlo, es que las personas deben pertenecer a algunas de las siguientes categorías:

Trabajadores registrados (SUAF).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

ANSES: qué se necesita para pedir el apoyo económico

Para poder acceder a este apoyo económico de $100.000 que paga ANSES por única vez, se puede hacer el trámite por internet a través del sitio Mi ANSES. Allí se deberá subir una foto de los documentos de ambas personas, junto a la partida o acta de matrimonio.

El hecho de que este pago sea por única vez, no significa que ANSES lo abona en octubre y nunca más, sino que se paga por única vez a las personas que lo reciben, ya que el apoyo económico se abona todos los meses y aumenta según la inflación.