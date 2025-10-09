ANSES anunció el pago de un apoyo económico de $102.000 por única vez en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que entregará un apoyo económico de $102.000 en octubre. Este pago será por única vez y son muchas las personas que pueden cumplir los requisitos para recibirlo.
Desde ANSES señalaron que este se tratará de un apoyo económico exclusivo y destinado para personas que cumplan con algunos requisitos, de los cuales hay uno que es muy especial.
Según explicaron desde ANSES, este apoyo económico es, en realidad, de $102.330 y el requisito especial a cumplir por las personas que quieran cobrarlo, es que deben haberse casado, previamente.
Esta asignación por matrimonio se paga una sola vez y para hacerlo, las personas deben hacer el trámite entre los 2 meses y los 2 años de haberse casado y no superar los ingresos máximos vigentes.
Además, desde ANSES se estableció que otro requisito para cobrarlo, es que las personas deben pertenecer a algunas de las siguientes categorías:
Para poder acceder a este apoyo económico de $100.000 que paga ANSES por única vez, se puede hacer el trámite por internet a través del sitio Mi ANSES. Allí se deberá subir una foto de los documentos de ambas personas, junto a la partida o acta de matrimonio.
El hecho de que este pago sea por única vez, no significa que ANSES lo abona en octubre y nunca más, sino que se paga por única vez a las personas que lo reciben, ya que el apoyo económico se abona todos los meses y aumenta según la inflación.