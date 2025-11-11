Diego Santilli juró ante Javier Milei y asumió formalmente como ministro del Interior

Embed - Diego Santilli juró como ministro del Interior

Tras las reuniones que mantuvo el lunes en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar esta misma semana una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” para consensuar las reformas que el gobierno nacional planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Una de las reuniones que sostendrá es con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. No está determinada aún la fecha de este encuentro pero sí se confirmó que será en Mendoza.

Santilli comenzó los encuentros con gobernadores la semana pasada, cuando se vio con Ignacio Torres (Chubut) y con Raúl Jalil (Catamarca). Las citas en la Casa Rosada continuaron este lunes con el cordobés Martín Llaryora y el sanjuanino Marcelo Orrego .