Diego Santilli juró ante Javier Milei y asumió formalmente como ministro del Interior

El ex diputado del PRO y ahora ex diputado nacional electo Diego Santilli juró este martes ante el presidente Javier Milei su cargo como ministro del Interior e inicia este miércoles una gira por las provincias para reunirse con gobernadores aliados.
Aunque asumió formalmente este martes, Diego Santilli ya venía ejerciendo de hecho el cargo de ministro del Interior de la Nación. Se espera quwe venga a Mendoza
Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde tomó juramento por “Dios y por la patria”.
Participaron del acto familiares, integrantes del gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.
Tras las reuniones que mantuvo el lunes en la Casa Rosada, Santilli tiene previsto iniciar esta misma semana una gira para dialogar con “gobernadores aliados “, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.
Así, el titular de la cartera política se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” para consensuar las reformas que el gobierno nacional planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.
Una de las reuniones que sostendrá es con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. No está determinada aún la fecha de este encuentro pero sí se confirmó que será en Mendoza.
Santilli comenzó los encuentros con gobernadores la semana pasada, cuando se vio con Ignacio Torres (Chubut) y con Raúl Jalil (Catamarca). Las citas en la Casa Rosada continuaron este lunes con el cordobés Martín Llaryora y el sanjuanino Marcelo Orrego .