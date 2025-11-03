Tras anunciar la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, el presidente Javier Milei encabezará este lunes la primera reunión de su renovado Gabinete, con la que dará inicio a lo que en su entorno califican como “la segunda etapa de la gestión”.
Milei reúne a su nuevo Gabinete e inicia la "segunda etapa" de su gestión
Javier Milei presentará en sus nuevas funciones a Manuel Adorni, Pablo Quirno y Diego Santilli, quien fue anunciado este domingo como ministro del Interior
El encuentro comenzará a las 9.30 en la Casa Rosada y será también la reunión inaugural para Manuel Adorni, flamante jefe de Gabinete, y Pablo Quirno, nuevo canciller. Los tres reemplazan, respectivamente, a Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein.
Se vienen nuevos cambios en el Gabinete de Javier Milei
La decisión de incorporar a Santilli fue tomada por Milei este domingo en la Quinta de Olivos, con el objetivo de iniciar la semana con los principales casilleros del equipo cubiertos, luego de la salida de Catalán.
Con este movimiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo continuará en su rol dentro de Casa Rosada, sin rango ministerial pero con influencia en distintas áreas del Gobierno. En los últimos días se había especulado con que el integrante del llamado “triángulo de hierro” asumiría una función más formal, pero por ahora mantendrá su actual estatus.
El Gabinete de Milei volverá a sufrir cambios en las próximas semanas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.
En cambio, tanto Santilli como Adorni, electos diputado nacional y legislador porteño respectivamente, no prestarán juramento y se dedicarán de lleno a la gestión.