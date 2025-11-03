Milei reúne a su nuevo Gabinete e inicia la "segunda etapa" de su gestión

Con este movimiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo continuará en su rol dentro de Casa Rosada, sin rango ministerial pero con influencia en distintas áreas del Gobierno. En los últimos días se había especulado con que el integrante del llamado “triángulo de hierro” asumiría una función más formal, pero por ahora mantendrá su actual estatus.

El Gabinete de Milei volverá a sufrir cambios en las próximas semanas, ya que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, dejarán sus cargos para asumir sus bancas en el Congreso.

En cambio, tanto Santilli como Adorni, electos diputado nacional y legislador porteño respectivamente, no prestarán juramento y se dedicarán de lleno a la gestión.