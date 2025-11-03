Diego Santilli confirmó que habrá sesiones extraordinarias y adelantó los proyectos claves del Gobierno

santilli El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

La agenda de corto plazo

“Ayer me llamó el Presidente y estuvimos trabajando en la agenda, en los temas prioritarios para él y para el Gobierno. Esa es, si se quiere, la agenda de corto plazo para las extraordinarias”, explicó el ministro.

Santilli destacó la necesidad de “trabajar con la Cámara de Diputados y el Senado, que tendrán una nueva composición” tras las elecciones legislativas. “Hay que hacer un trabajo en equipo y agradecer la cantidad de gobernadores e intendentes que me escribieron anoche. Si alguno no recibió respuesta, es porque no llegué a ver todos los mensajes”, señaló.

Consultado sobre los diputados nacionales que abandonaron el PRO para integrarse a La Libertad Avanza, respondió que “era algo que ya venía ocurriendo”.

“Patricia Bullrich había hecho ese camino hace tiempo; esto no tiene que ver con la elección, pero sí con la necesidad de trabajar en conjunto”, añadió.

Diego Santilli: “La tarea que me toca es sumar para hacer reformas clave”

Diego Santilli subrayó que su rol será “sumar para concretar las reformas estructurales que necesita la Argentina”, entre ellas la reforma laboral, la reforma tributaria y el nuevo Código Penal.

El nombramiento del exvicejefe de Gobierno porteño se produjo una semana después de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza consolidó su poder parlamentario y amplió su base política. En el entorno oficial, lo consideran una figura clave para recomponer vínculos con los gobernadores y el Congreso, tras el desgaste generado por el escándalo que involucró a José Luis Espert y sus vínculos con el empresario Fred Machado.