Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Diego Santilli en el Gabinete: entre Milei, las elecciones y Macri

La designación se produce una semana después de las elecciones legislativas, en las que el oficialismo consolidó su poder en el Congreso y logró ampliar su base de apoyo para los próximos dos años de gobierno.

“Diego será quien lleve adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular con el Congreso los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

La llegada de Santilli refuerza el perfil político del gabinete en una etapa en la que el Gobierno buscará acuerdos legislativos para avanzar con su agenda de reformas económicas e institucionales.

Javier Milei con Diego Santilli El abrazo entre Javier Milei y Diego Santilli tras la victoria en las elecciones legislativas.

Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.

Diego Santilli es uno de los dirigente "fuertes" del PRO bonaerense. El "Colo" desde hacía tiempo venía mostrándose cerca del oficialismo y en sintonía con el discurso de Javier Milei. Se lo considera "artífice" en el triunfo de las elecciones en la provincia de Buenos Aires con la lista de La Libertad Avanza, luego de que se bajara la candidatura de José Luis Espert.

La decisión de Javier Milei se anunció tan solo unas horas después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos al líder del PRO y expresidente Mauricio Macri.