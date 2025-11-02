Luego de la amplia victoria de La Libertad Avanza en las elecciones, Luis Petri visitó la histórica panadería La Pichona, de Las Heras. "En campaña pasé a conocerla, hoy regresé, palmeritas de por medio, para agradecerle en persona el apoyo y la confianza en el rumbo que lidera el presidente", aseguró el electo diputado nacional por Mendoza.
Petri cumplió su promesa y volvió a la panadería La Pichona tras ganar las elecciones
El diputado mendocino visitó el local este sábado para agradecer el apoyo. Durante la campaña le había prometido a Georgina Medaura que regresaría tras los comicios
"El cambio también se construye así: con la fuerza de los que madrugan, producen y creen en una Argentina posible", completó.
La visita se concretó este sábado en cumplimiento de una promesa que Luis Petri le hizo a Georgina Medaura, dueña del local, durante la campaña electoral. Incluso La Pichona le entregó palmeritas al presidente Javier Milei en una de sus visitas a Mendoza.
El diputado nacional electo Luis Petri había visitado la panadería ubicada en Avenida San Martín 179 el 29 de septiembre, en plena campaña electoral. En esa ocasión recorrió el local comercial junto al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.
El jefe comunal compartió en redes sociales fotos y videos amasando pan junto al entonces candidato nacional.
"Compartimos una linda experiencia amasando junto a Pichona y Jorge, su panadero experto, y recorrimos esta panadería familiar que se mantiene firme gracias al esfuerzo, la pasión y el amor por lo que hacen", expresó Lo Presti en ese momento.