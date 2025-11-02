Petri cumplió su promesa y volvió a la panadería La Pichona tras ganar las elecciones

Embed - Luis Petri on Instagram: "Volví a la panadería de la querida Pichona, donde todo huele a trabajo, historia y orgullo mendocino. En campaña pasé a conocerla, hoy regresé, palmeritas de por medio, para agradecerle en persona el apoyo y la confianza en el rumbo que lidera el presidente @javiermilei. Porque el cambio también se construye así: con la fuerza de los que madrugan, producen y creen en una Argentina posible. ¡Gracias Mendoza por el apoyo!" View this post on Instagram A post shared by Luis Petri (@luispetriok)

El diputado nacional electo Luis Petri había visitado la panadería ubicada en Avenida San Martín 179 el 29 de septiembre, en plena campaña electoral. En esa ocasión recorrió el local comercial junto al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

El jefe comunal compartió en redes sociales fotos y videos amasando pan junto al entonces candidato nacional.

"Compartimos una linda experiencia amasando junto a Pichona y Jorge, su panadero experto, y recorrimos esta panadería familiar que se mantiene firme gracias al esfuerzo, la pasión y el amor por lo que hacen", expresó Lo Presti en ese momento.