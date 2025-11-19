En un trágico accidente, un matrimonio cordobés este martes al chocar su auto contra una camioneta en el sector Paso Nevado, en San Clemente, al sur de Curicó, en Chile. El impacto frontal se produjo pasado el mediodía del martes en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115.
Fatal accidente: un matrimonio cordobés murió al chocar en Chile
Distintos medios chilenos indicaron que Carmen Emilia Brandán, de 65 años, y Jorge Clemente Cuello, de 67, se dirigían a la ciudad chilena de Talca a bordo de un automóvil Toyota Corolla para pasear y realizar algunas compras. El matrimonio viajaba acompañado por familiares que se desplazaban en otro automóvil.
A pocos kilómetros de haber pasado la frontera, en momentos que circulaban por el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, el matrimonio impactó de frente su auto con una camioneta doble cabina roja, en la que circulaban dos ciudadanos de nacionalidad chilena que sufrieron heridas menores y fueron atendidos en el lugar por médicos de una ambulancia que llegó al sitio del accidente.
La pareja de argentinos que viajaban al país vecino para realizar compras y disfrutar de un paseo, falleció en el lugar, mientras que las autoridades desplegaron un operativo de emergencia que incluyeron ambulancias del SAR, bomberos de San Clemente y Carabineros.
Personal de SIAT Talca realizo los peritajes para tratar de reconstruir la mecánica del accidente y determinar las causas del impacto, y los resultados se encuentran en poder del Ministerio Público chileno, a cargo de la investigación.
La muerte del matrimonio cordobés provocó un profundo dolor entre los familiares y vecinos de la pareja, que era madre y padre de tres hijos y abuelos. Sus allegados de barrio Liceo, en la capital cordobesa, quedó conmocionada por la inesperada muerte del matrimonio, reconocido por ser parte de una familia presente en la vida del barrio.