Fatal accidente: un matrimonio cordobés murió al chocar en Chile.

La pareja de argentinos que viajaban al país vecino para realizar compras y disfrutar de un paseo, falleció en el lugar, mientras que las autoridades desplegaron un operativo de emergencia que incluyeron ambulancias del SAR, bomberos de San Clemente y Carabineros.

Personal de SIAT Talca realizo los peritajes para tratar de reconstruir la mecánica del accidente y determinar las causas del impacto, y los resultados se encuentran en poder del Ministerio Público chileno, a cargo de la investigación.

Accidente matrimonio siniestro Un matrimonio cordobés que viajaba de compras murió en Chile al chocar de frente su automóvil contra una camioneta. Foto gentileza eldoce.tv

La muerte del matrimonio cordobés provocó un profundo dolor entre los familiares y vecinos de la pareja, que era madre y padre de tres hijos y abuelos. Sus allegados de barrio Liceo, en la capital cordobesa, quedó conmocionada por la inesperada muerte del matrimonio, reconocido por ser parte de una familia presente en la vida del barrio.