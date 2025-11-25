Dos mendocinos murieron y 2 menores quedaron internados tras un accidente en Chile

Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que el conductor chileno, al igual que los 2 adultos mendocinos murieron en el lugar.

Dos niños quedaron internados tras el accidente en Chile

Daniel Muñoz, delegado presidencial provincial de Chile, detalló a Radio Nihuil que investigan las causas del accidente, y destacó la bruma presente a primera hora de este martes que complicaba la visión.

accidente chile san felipe El impresionante accidente ocurrió a las 6.30 de este martes. Indicaron que había mucha niebla a esa hora. Foto: Gentileza

Destacó que los 2 menores heridos, quienes iban en la parte de atrás del Fiat Cronos argentino, fueron trasladados al hospital San Camilo, de San Felipe, en Los Andes, con varias heridas.

Muñoz aseguró que ya están en contacto con el Consulado para brindarle todo el apoyo a la familia mendocina tras el trágico accidente.