Tres personas murieron y 2 menores quedaron muy malheridos en un accidente ocurrido en la localidad de San Felipe, en Chile. De las víctimas fatales uno es chileno, mientras que los otros dos son mendocinos, al igual que los chicos que quedaron internados en grave estado.
Dos mendocinos murieron y 2 menores quedaron internados tras un accidente en Chile
En el accidente también murió el conductor del otro auto oriundo de Chile. Ocurrió en la Ruta 60 CH cuando los vehículos circulaban hacia el oeste
El accidente que tuvo ocurrió a las 6.30 de este martes en el kilómetro 24 de la Ruta 60 CH, por donde circulaban en un Fiat Cronos con patente argentina y una Suv chilena.
Las autoridades chilenas indicaron que desde la madrugada de este martes había mucha niebla en la zona que redujo notoriamente la visibilidad y creen que pudo ser un factor en el accidente.
Personal médico que trabajó en el lugar confirmó que el conductor chileno, al igual que los 2 adultos mendocinos murieron en el lugar.
Dos niños quedaron internados tras el accidente en Chile
Daniel Muñoz, delegado presidencial provincial de Chile, detalló a Radio Nihuil que investigan las causas del accidente, y destacó la bruma presente a primera hora de este martes que complicaba la visión.
Destacó que los 2 menores heridos, quienes iban en la parte de atrás del Fiat Cronos argentino, fueron trasladados al hospital San Camilo, de San Felipe, en Los Andes, con varias heridas.
Muñoz aseguró que ya están en contacto con el Consulado para brindarle todo el apoyo a la familia mendocina tras el trágico accidente.