La Policía detuvo a otro integrante de la banda Los Boom dedicada a robos violentos

La familia vive en el barrio San Martín. La Policía realizó el procedimiento en el barrio San Martín.

Una banda criminal dedicada a los robos

En el procedimiento se secuestró un celular que será clave para el avance de la causa.

Esta nueva captura forma parte de un proceso de desarticulación de la banda que comenzó en septiembre, cuando la Policía realizó un megaoperativo con 45 allanamientos en el barrio San Martín y zonas de influencia de la Cuarta, Quinta y Sexta Sección.

En esa ocasión, 7 integrantes fueron detenidos y se secuestraron armas, droga, dinero, vehículos y celulares, vinculados a diversos robos violentos en la capital mendocina.

A comienzos de noviembre, las fuerzas de seguridad habían logrado la detención de otro sujeto de 27 años relacionado con la misma organización criminal. La captura se produjo en la intersección de las calles Los Fresnos y Perón, en Las Heras, y el hombre se encontraba prófugo, implicado en hechos de violencia ocurridos también en Ciudad de Mendoza.

Personal de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores de la Policía intervino en la investigación.