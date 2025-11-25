La Policía de Mendoza asestó este martes un nuevo golpe a una organización criminal apodada Los Boom que se dedicaba a robos violentos al detener a un joven de 21 años en el barrio San Martín, de Ciudad, en el sector de monoblocks conocido como "Fuerte Apache".
La Policía detuvo a otro integrante de la banda Los Boom dedicada a robos violentos
El operativo se hizo en el barrio San Martín, de la Ciudad de Mendoza. El detenido, de 21 años, tenía pedido de captura e intentó huir de la Policía
Esta aprehensión se suma a la desarticulación parcial de la banda ocurrida en septiembre pasado y la detención de otro prófugo en noviembre.
La detención se concretó en un cerrojo policial ejecutado por personal de la División Sustracción Automotores. El sospechoso, que tenía pedido de captura, fue rodeado frente a los monoblocks, donde intentó huir pero fue rápidamente detenido.
Una banda criminal dedicada a los robos
En el procedimiento se secuestró un celular que será clave para el avance de la causa.
Esta nueva captura forma parte de un proceso de desarticulación de la banda que comenzó en septiembre, cuando la Policía realizó un megaoperativo con 45 allanamientos en el barrio San Martín y zonas de influencia de la Cuarta, Quinta y Sexta Sección.
En esa ocasión, 7 integrantes fueron detenidos y se secuestraron armas, droga, dinero, vehículos y celulares, vinculados a diversos robos violentos en la capital mendocina.
A comienzos de noviembre, las fuerzas de seguridad habían logrado la detención de otro sujeto de 27 años relacionado con la misma organización criminal. La captura se produjo en la intersección de las calles Los Fresnos y Perón, en Las Heras, y el hombre se encontraba prófugo, implicado en hechos de violencia ocurridos también en Ciudad de Mendoza.
Personal de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción Automotores de la Policía intervino en la investigación.