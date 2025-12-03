Abuso sexual: un panadero les enseñaba videos prohibidos a dos primas antes de abusarlas

abuso-sexual-santiago-del-estero

Abuso sexual: un hecho que conmociona a todo Santiago del Estero

Según indica diariopanorama.com, las víctimas denuncian haber sido sometidas a situaciones de abuso sexual por parte del imputado, quien es padrastro de una de ellas y trabaja como panadero. Según informaron fuentes judiciales, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada a lo largo de varios años, lo que agrava la acusación en su contra.

El proceso judicial se lleva adelante como delito de instancia privada, bajo la supervisión de la jueza Ana María González Ruiz, quien coordina las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, se han desarrollado diversas audiencias preliminares, y el imputado permanece bajo investigación mientras se recolectan las pruebas y se realizan los testimonios de las víctimas, quienes cuentan con asistencia legal y psicológica especializada.

La comunidad de Lugones sigue de cerca el caso, dada la gravedad de los hechos y la implicancia familiar que involucra al padrastro de una de las menores.

Una denuncia por abuso sexual y un declaración aberrante

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación en Santiago del Estero, la denuncia de abuso sexual se originó luego de que una de las jóvenes fuera derivada a una psicopedagoga por presentar cambios bruscos de conducta y comportamientos que llamaron la atención de su entorno familiar y escolar.

Durante el acompañamiento psicológico, la adolescente habría relatado los episodios de abuso sufridos, lo que permitió poner en marcha una investigación que derivó en la detención del sospechoso.

Incluso llegó a confesar- luego lo hizo también su prima- que el sujeto solía mostrarle videos pornográficos, antes de abusarlas sexualmente.