Carlos Alejandro Ocaña cumplió hace pocos días 51 años. En la última etapa de su vida, pasó de ser un reconocido profesor de tenis de un club ubicado en Luján de Cuyo a ser condenado por 2 causas de abuso sexual que cometió contra una hijastra y contra una de sus alumnas menor de edad. Ahora, permanecerá 10 años en prisión tras haber admitido todos los hechos.
Un profesor de tenis trataba a sus alumnas como "Los Ángeles de Charly" y ahora fue condenado por abuso sexual
Carlos Ocaña (51), que solía dar clases en un club de Vistalba, fue condenado a una pena de 10 años de prisión por 2 causas de abuso sexual y una de violencia de género
Carlos Ocaña no era un tipo reservado. En las redes sociales solía subir fotos entrenando y dando clases de tenis en el Club Vistalba, ubicado sobre calle Guardia Vieja, generalmente a alumnas menores de edad. Las llamaba "Los Ángeles de Charly", en referencia a la película de acción que se estrenó en la década del 2000, Nadie se imaginaba que detrás de la fachada de un profesor popular había un abusador sexual.
El lunes pasado, Charly Ocaña fue condenado a una pena de 7 años y 8 meses de prisión. Tras un acuerdo con la fiscal Daniela Chaler, el hombre admitió haber abusado sexualmente en reiteradas ocasiones a una alumna suya de 15 años. Esta pena se unificó a una que había recibido días atrás por vejámenes que cometió contra una hijastra y también por violencia de género contra una expareja. En total, estará una década preso, según falló el juez Carlos Torres.
Las condenas por abuso sexual y violencia de género
En la última condena en su contra, que se concretó el lunes pasado, Charly Ocaña admitió que se aprovechó de la inmadurez sexual de una alumna de 15 años para abusarla sexualmente en reiteradas ocaiones a lo largo de 2023. De hecho, también se contempló el delito de grooming ya que el profesor de tenis comenzó a transformar la relación con la adolescente al escribirle por la red social Instagram y luego por Whatsapp.
Según relató la víctima y quedó acreditado en los mensajes, lo que comenzaron siendo consejos para jugar mejor al tenis pasaron a ser charlas de índole sexual, llegando hasta intercambiar fotos y videos íntimos. De lo digital pasó a lo físico ya que mantuvieron encuentros sexuales en una oficial del Club Vistalba, en un descampado y hasta en un departamento que alquilaron temporalmente en Luján de Cuyo.
La "relación" salió a la luz cuando los padres de la menor notaron que había cambiado su conducta drásticamente, por lo que comenzaron a consultarle hasta que la víctima confesó el vínculo que tenía con su profesor de tenis. Además de la denuncia penal, la adolescente enfrentó un tratamiento psicológico donde se dio cuenta que había sido totalmente manipulada por el hombre, más teniendo en cuenta que se llevan más de 3 décadas de diferencia de edad. Incluso el hombre hasta le hacía escenas de celos y le prohibía asistir a cumpleaños de 15 para que no conozco a otros chicos de su edad.
A mediados de la semana pasada, Charly Ocaña también había sido condenado en otro juicio abreviado que se realizó en el Este provincial. En esa causa cometió grooming, amenazas y abusos sexuales simples agravados con una niña de 10 años que era hija de su entonces pareja. No sólo la tocó en sus partes íntimas durante 2022 y 2023, sino que también la obligó a enviarle videos y fotos de sus partes íntimas ya que si no lo hacía mataría a su mamá. Por este hecho había sido condenado a 4 años y medio de cárcel.
Por último, además de los 2 abusos sexuales, el hombre tenía una condena anterior a 6 meses de prisión en suspenso por ejercer violencia de género contra su expareja, justamente la madre de la niña de 10 años que agredió sexualmente.