Un profesor de tenis trataba a sus alumnas como "Los Ángeles de Charly" y ahora fue condenado por abuso sexual

carlos ocaña profesor tenis abuso sexual 3 Carlos Ocaña fue condenado por 2 hechos de abuso sexual.

Las condenas por abuso sexual y violencia de género

En la última condena en su contra, que se concretó el lunes pasado, Charly Ocaña admitió que se aprovechó de la inmadurez sexual de una alumna de 15 años para abusarla sexualmente en reiteradas ocaiones a lo largo de 2023. De hecho, también se contempló el delito de grooming ya que el profesor de tenis comenzó a transformar la relación con la adolescente al escribirle por la red social Instagram y luego por Whatsapp.

Según relató la víctima y quedó acreditado en los mensajes, lo que comenzaron siendo consejos para jugar mejor al tenis pasaron a ser charlas de índole sexual, llegando hasta intercambiar fotos y videos íntimos. De lo digital pasó a lo físico ya que mantuvieron encuentros sexuales en una oficial del Club Vistalba, en un descampado y hasta en un departamento que alquilaron temporalmente en Luján de Cuyo.

La "relación" salió a la luz cuando los padres de la menor notaron que había cambiado su conducta drásticamente, por lo que comenzaron a consultarle hasta que la víctima confesó el vínculo que tenía con su profesor de tenis. Además de la denuncia penal, la adolescente enfrentó un tratamiento psicológico donde se dio cuenta que había sido totalmente manipulada por el hombre, más teniendo en cuenta que se llevan más de 3 décadas de diferencia de edad. Incluso el hombre hasta le hacía escenas de celos y le prohibía asistir a cumpleaños de 15 para que no conozco a otros chicos de su edad.

carlos ocaña profesor tenis abuso sexual 2 El profesor de tenis daba clases en el Club Vistalba, donde cometió uno de los abusos sexuales.

A mediados de la semana pasada, Charly Ocaña también había sido condenado en otro juicio abreviado que se realizó en el Este provincial. En esa causa cometió grooming, amenazas y abusos sexuales simples agravados con una niña de 10 años que era hija de su entonces pareja. No sólo la tocó en sus partes íntimas durante 2022 y 2023, sino que también la obligó a enviarle videos y fotos de sus partes íntimas ya que si no lo hacía mataría a su mamá. Por este hecho había sido condenado a 4 años y medio de cárcel.

Por último, además de los 2 abusos sexuales, el hombre tenía una condena anterior a 6 meses de prisión en suspenso por ejercer violencia de género contra su expareja, justamente la madre de la niña de 10 años que agredió sexualmente.