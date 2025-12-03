Condenaron al ladrón que atropelló a una mujer con el mismo auto que le robó y quedó filmado

Embed - Robo de auto en Mendoza

El violento robo que quedó filmado

En la noche del 15 de junio de 2023, una masajista de 58 años llegó hasta su casa ubicada en calle Ituzaingó, cerca del límite entre Ciudad y Las Heras. La mujer estacionó en el puente su auto Ford Fiesta y lo dejó encendido mientras abría el portón. Un delincuente que merodeaba la zona aprovechó esa situación y se subió al auto para llevárselo. La mujer advirtió la situación, abrió la puerta del conductor y comenzó a forcejear con el ladrón.

La secuencia terminó de la peor manera ya que el ladrón pudo hacer marcha atrás y escapar, no sin antes atropellar a la víctima que todavía colgaba de la puerta delantera. La mujer terminó internada en la Clínica Santa María con graves heridas en sus piernas.

El 27 de junio, Claudio Arancio fue detenido en una casa ubicada en Las Heras, mientras que en la propiedad de su pareja realizaron un allanamiento donde encontraron algunos de los elementos que sustrajo en el robo -una camilla y artefactos para realizar masajes-.

En el expediente por el robo había escuchas telefónicas donde Claudio Arancio, que tenía el teléfono intervenido en el marco de otra investigación penal, habló con una mujer e hizo referencia que tenía en su poder los elementos que le sustrajo a la mujer esa noche.