Le cortaron cuatro dedos y denunció que fue un robo pero no le sustrajeron nada

Llamativo robo en Luján de Cuyo.

Dijo que se resistió, le tajearon la cara y le cortaron 4 dedos de las manos. Y contó que después de que lo atacaran salvajemente simplemente los ladrones se dieron a la fuga sin robarle nada.

El médico que lo atendió corroboró que tenía los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda y el meñique de la derecha amputados, por lo que lo derivó al Hospital Central de urgencia donde quedó internado.

La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en el caso quienes investigarán si se trató de un robo o un ataque de otra naturaleza.