Hay robos violentos. Hay robos frustrados. Y después está el caso que denunció un hombre de 54 años que no encaja en ninguna categoría conocida.
Le cortaron cuatro dedos y denunció que fue un robo pero no le sustrajeron nada
Un hombre de 54 años sufrió la amputación de cuatro dedos en un presunto robo, pero no supo decir qué le habían sustraído cuando los policías le consultaron
Los hechos, según lo que explico a los policías, ocurrieron durante la madrugada en calle Brandsen y Costa Flores, de Perdriel, Luján de Cuyo.
Supuestamente caminaba por la zona cuando lo abordaron 4 delincuentes, quienes amenazándolo con un cuchillo le intentaron sustraer sus pertenencias.
Dijo que se resistió, le tajearon la cara y le cortaron 4 dedos de las manos. Y contó que después de que lo atacaran salvajemente simplemente los ladrones se dieron a la fuga sin robarle nada.
El médico que lo atendió corroboró que tenía los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda y el meñique de la derecha amputados, por lo que lo derivó al Hospital Central de urgencia donde quedó internado.
La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en el caso quienes investigarán si se trató de un robo o un ataque de otra naturaleza.