En Chile advirtieron sobre el avance del crimen organizado tras el golpe comando a un tour de compras

colectivo tours de compras robos

Crimen organizado e inteligencia para captar a los tours de compras

La Justicia chilena sigue atando cabos sobre el violento asalto, ocurrido este jueves en la madrugada en la ruta 71. Hay sospechas de que la banda de asaltantes contaba con datos certeros del movimiento del micro argentino, desde los malls al final del día, que es cuando retornan a la Argentina.

"Apuntan a algo en particular, manejan datos de patentes. Saben que las personas a bordo llevan consigo dólares, al igual que efectos personales de mucho valor", recalcó en la entrevista que brindó el jueves por la noche para la TV de Mendoza.

Luis Cordero Vega, ministro de Seguridad Pública de Chile

El comunicador tomó las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero Vega, quien en declaraciones a Chile 24 reconoció: "No tenemos antecedentes previos de hechos similares. Por eso, Carabineros está analizando en detalle el caso, el horario en el que ocurrió y las características de las víctimas, con el objetivo de definir estrategias hacia adelante y determinar lo que sucedió".