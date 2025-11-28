En Chile advirtieron sobre el avance del crimen organizado tras el golpe comando a un tour de compras

David Maldonado, un periodista chileno de la cadena Televisión Nacional de Chile, brindó datos sobre la marcha de la investigación judicial por la encerrona y violento asalto que tuvo como víctimas a 60 pasajeros que iban en un tour de compras desde Mendoza. Reconoció que hay un avance del crimen organizado y de la inseguridad en la zona rural, caminos con poca infraestructura y donde no hay cámaras de seguridad.
El reportero reveló a Canal 7 que Carabineros busca a una banda de entre 10 y 12 personas que utilizó tres autos para engañar al colectivo, de la empresa La Torre, bajo el ardid de que habían sufrido un desperfecto para ingresar al micro y desvalijar a todas personas, incluyendo a los dos choferes que iban a bordo.
"Esto tiene que ser esclarecido, pero se habla de que no eran argentinos, tampoco chilenos y que por el acento se trata de delincuentes que provienen del Caribe, colombianos o venezolanos", señaló en una comunicación con los periodistas Julián Imazio y Marisol Benegas.
Crimen organizado e inteligencia para captar a los tours de compras
La Justicia chilena sigue atando cabos sobre el violento asalto, ocurrido este jueves en la madrugada en la ruta 71. Hay sospechas de que la banda de asaltantes contaba con datos certeros del movimiento del micro argentino, desde los malls al final del día, que es cuando retornan a la Argentina.
"Apuntan a algo en particular, manejan datos de patentes. Saben que las personas a bordo llevan consigo dólares, al igual que efectos personales de mucho valor", recalcó en la entrevista que brindó el jueves por la noche para la TV de Mendoza.
El comunicador tomó las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero Vega, quien en declaraciones a Chile 24 reconoció: "No tenemos antecedentes previos de hechos similares. Por eso, Carabineros está analizando en detalle el caso, el horario en el que ocurrió y las características de las víctimas, con el objetivo de definir estrategias hacia adelante y determinar lo que sucedió".