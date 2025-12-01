Lo condenaron a 30 años de prisión por pedofilia, cumplió sólo 4, quedó libre y lo lincharon

marcelo pecollo pedofilia 2 El escrache que sufrió el pedófilo antes de ser asesinado.

El docente pedófilo

Marcelo Pecollo había sido una figura respetada en la comunidad de La Matanza. Ordenado sacerdote en 2008, dirigía el jardín San Francisco de Asís y era conocido por su carisma con los niños. Pero entre 2010 y 2016 abusó sexualmente de al menos 5 varones de entre 4 y 7 años, todos alumnos del establecimiento.

Los chicos contaron en cámara Gesell detalles escalofriantes: lo llamaban "padre Marcelo", lo veían como un protector y él aprovechaba esa confianza para tocarlos, masturbarse frente a ellos y obligarlos a actos sexuales en el despacho parroquial. Una de las víctimas declaró que el pedófilo le decía: "Esto es un secreto entre vos y Dios".

El escándalo estalló en 2016 cuando una madre encontró dibujos perturbadores en la mochila de su hijo. La denuncia desencadenó otras 4. El 22 de noviembre de 2019, tras un juicio oral que duró apenas 3 días, fue condenado a 30 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal, reiterado y agravado por su condición de ministro de culto.

Sin embargo, Marcelo Pecollo nunca cumplió ni la sexta parte de esa condena. Gracias a sucesivos fallos de la Cámara de Casación y del Servicio Penitenciario, se le otorgaron arrestos domiciliarios primero por problemas cardíacos y luego por la pandemia de COVID. En mayo de 2023, un juez consideró que había cumplido los mínimos legales para acceder a la libertad condicional y salió libre. Tenía 42 años y debía presentarse cada 15 días en un juzgado. Nunca más lo hizo.

marcelo pecollo pedofilia 3 Padres de las víctimas lincharon al condenado por pedofilia.

El pedófilo linchado

La noticia de su liberación se viralizó en grupos de WhatsApp de padres del barrio. La indignación fue creciendo durante meses. Marcelo Pecollo vivía a 5 cuadras del jardín donde había cometido los abusos y, según testigos, seguía acercándose a niños en la plaza.

El hombre fue interceptado cuando estaba tocando la trompeta en la orquesta de una parroquia. Le propinaron una golpiza, incluso atacándolo con su propio instrumento. El pedófilo quedó internado en grave estado de salud y murió días después, materializando un caso de "Justicia" por mano propia.