Le cortó el pene a su novio infiel, se lo volvieron a colocar en un hospital y se lo volvió a amputar

ataque pene La mujer cometió el mismo ataque contra el pene de su pareja.

El doble ataque al pene

La mujer había notado cambios en la rutina de su pareja: las noches largas en "el trabajo", el teléfono siempre cargando. Pero fue el descuido de Fan lo que selló su destino. Olvidó cerrar sesión en su cuenta de correo, y Feng, con una mezcla de rabia y cálculo frío, redactó un mensaje explícito dirigido a Zhang: "Te extraño, ven esta noche". Al día siguiente, cuando la tercera en discordia respondió con entusiasmo, tuvo su prueba irrefutable.

La noche del ataque, el 10 de enero, Fan se acostó exhausto tras una discusión menor sobre finanzas. Feng esperó a que el sueño lo venciera. Armándose con unas tijeras de cocina afiladas, cortó el pene de su esposo de un tajo preciso.

Fan despertó en agonía, sangre empapando las sábanas, mientras Feng lo observaba impasible. "Por lo que me has hecho", murmuró ella, según reconstruyó la policía de China. Fue trasladado al Hospital Central de Shangqiu, donde un equipo de urólogos, en una cirugía de emergencia de ocho horas, logró reimplantar el órgano.

ataque pene 2 El hombre sin pene persiguió a la mujer tras el segundo ataque.

Pero Feng no había terminado. Obsesionada con la traición, planeó su segundo ataque. Dos días después, disfrazada con una bata de enfermera robada, se infiltró en el hospital con las tijeras ocultas y repitió el acto: un corte rápido y el pene, recién suturado, cayó al suelo. Esta vez, en un arrebato final, lo recogió y lo lanzó por la ventana del tercer piso.

Fan, despertando en un charco de sangre, gritó hasta que las enfermeras irrumpieron. Corrió desnudo hacia la recepción, persiguiendo a su pareja, quien forcejeaba con él en el vestíbulo. "¡Me lo merecía!", chillaba ella mientras la seguridad la sometía. El caos alertó a todo el hospital: un hombre desnudo golpeando a una mujer, sangre por todas partes.

La búsqueda del pene perdido fue digna de una comedia negra. Médicos y policías rastrillaron el callejón con linternas, interrogando a testigos y revisando contenedores de basura. Nada.

Feng fue arrestada esa misma noche y acusada de "lesiones corporales graves intencionales", un delito que en China prevé hasta 10 años de prisión. Durante el interrogatorio, no mostró remordimiento: "Me humilló frente a mis hijos. Merecía perder lo que usó para traicionarme". Su juicio, en marzo de 2015, duró solo 2 días. El tribunal de Shangqiu la condenó a 8 años de cárcel por el doble ataque al pene.